智崴營運迎春天 明年飛行劇院交貨數量倍增

全球疫情解封，智崴（5263）董事長歐陽志宏今（16）日指出，「冬天結束，春天要來了，要迎接報復性旅遊潮！」目前智崴在手訂單創歷史新高，明年飛行劇院建置數量將較今年倍數增長，預計智崴2023年營運將回到2019年狀況。

歐陽志宏強調，「冬天結束，春天要來了，要迎接報復性旅遊潮，未來三年公司展望是好、很好、非常好！2023、2024年訂單一年比一年好。」

歐陽志宏分析，今年還有一些疑慮、是溫和復甦，但現在全球疫情終於結束解封，明年將全面復甦，本來很擔心中國大陸，但現在連當地都可以開放，目前智崴累積訂單創歷史新高，現在是擔心交不出貨來。

智崴因缺料、缺工及運輸等外在因素影響，今年大型飛行劇院交貨3、4座，有八成訂單將遞延到明年出貨，2023年預計有超過10座飛行劇院將建置完成，包含大陸6座、東北亞1座、歐洲、美國及中東地區超過4座，飛行劇院交貨數倍數增長。

歐陽志宏表示，目前疫情後影響還在，包含零組件缺貨、歐美缺工及運輸問題，不過，現在缺工情況到第4季看起來緩解，且零組件價格已往下，但明年上半年這些問題都會解決。若大陸疫情狀況收斂，預估智崴2023年營運將回到2019年狀況。

智崴今年第3季稅後純益8,982.7萬元，較去年及上一季度同期轉盈，每股純益（EPS）1.47元，主要受惠美元升值，匯兌收益所致，展望本季，智崴樂觀第4季營運優於去年同期，力拚今年全年轉盈。

在智崴自營飛行劇院方面，目前包含高雄、台北、荷蘭、紐約4個據點，明年除了過年前將開幕的基隆新店外，在大陸、日本、紐西蘭、美國都可能開設新點，總計將來到9座。

此外，智崴近年加大電影內容製作，預計明年將上映《飛越非洲》、《進擊巨人4》，目前內容營收占比達15-20%，長遠來看，智崴希望內容能占營收比重過半。