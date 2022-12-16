降排碳、促健康！Velodash飛騎攜手資策會 號召秋冬單車通勤線上挑戰
單車運動一直是台灣人喜愛的運動和通勤方式。然而，秋冬季節由於天氣轉陰涼，是台灣單車騎乘的「淡季」，考驗著單車設施與通勤的持續性。
為了促進更多人在秋冬騎單車，Velodash飛騎攜手資策會，共同推出「沒事多騎車」，藉由數位平台，設計遊戲化目標、紀錄里程，讓車友可以用里程兌換獎品，來促進更多單車騎乘，並且持續推廣單車生活習慣，不只更健康，也更低碳。
目前為期三個月的活動，從十月中開始，已經吸引多達千人報名，並且兌換了多達50,000公里的里程和獎項，從LINE點數、單車通勤包、和咖啡票券等，都是車友相當喜愛而且實用的獎項。
「沒事多騎車」參賽者遍及台灣各地，許多車友覺得有了飛騎這樣的數位平台，可以得知自己的累積里程，甚至可以換取獎項，是個很能激勵單車騎乘的方法，也讓通勤過程添增了許多趣味，並且讓車友能夠相互鼓勵，即使自己騎車，也一點都不孤單。活動中收集的數據，從軌跡、用路時段、區域熱點、年齡輪廓等，都有助於後續在單車建設方面的參考和改善。
荷蘭是世界上單車通勤條件最好的國家，除了建設完善的單車道系統之外，更重要的是大眾對於單車騎乘的習慣養成。台灣擁有優良的公共自行車，解決了亞洲城市的車輛存放問題，也有許多城市正在發展自行車網路。下一步，就是加強文化與意識，讓單車騎乘成為人人都可以快樂參與的移動方式。
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