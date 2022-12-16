華航63周年慶 首創台灣淨零碳飛行 並推感恩購票優惠
華航（2610）今 （16） 日歡慶企業營運 63 周年，同時分享 DJSI 道瓊永續指數全球航空業第一名，首創台灣「淨零碳飛行」，並推出周年慶限時優惠感恩活動，做為回饋旅客、友善地球的生日大禮。
華航以「淨零碳飛行」慶生。藉著與英國環保專業組織 Climate Impact Partners 合作的「環保旅程（ECO Travel）」碳抵換平台，為所有台灣出發的客貨航班執行「淨零碳飛行」，預計抵換7,000噸碳排放量。透過國際認證的高品質碳抵換額度，以行動支持再生能源專案發展，促進全球能源轉型。
華航為今日所有旅客完成碳抵換，期盼透過這項國內運輸業首創的大規模「碳中和」作為，實踐 ESG 永續經營，拋磚引玉邀請旅客共同響應環保，鼓勵乘坐大眾交通工具前往機場、使用網路報到、預選餐點及自備免稅品環保袋等，一起支持減碳，減輕地球的負擔。
隨著全球疫情解封、重啟觀光，華航以「期待與您再次相逢」的精神，感謝旅客 63 年來的陪伴，特別推出周年慶限時優惠感恩活動，即日起至12月25日透過華航官網或手機 APP 購票，享有定額減價的超值限時促銷。 旅客購買 2023年2月1日至2023至6月30日之間台灣出發全航線機票 （上海、廈門除外），可享短程航線來回折扣 1,500 元、長程航線來回折扣3,000元優惠。
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