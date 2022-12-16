PCB產業協會擬再組泰國投資考察團 明年2月出發

台灣電路板協會(TPCA)預告，正擬再組泰國投資考察團，2023年2月21日（星期二）至2月25日（星期六），共5天。

台灣電路板協會指出，為協助電子產業至泰國布局，今年11月中旬電電公會與台灣電路板協會舉辦首次「台灣ICT暨PCB產業泰國投資考察團」報名熱絡，為回應廣大需求，特規劃2023年初舉辦第二次「PCB產業泰國投資考察團」，預計走訪PCB產業聚落如大城工業區(滬士、KCE、建滔)、與巴真府(定穎、CMK)，及泰國4.0的重鎮東部經濟走廊ECC，同時保留一天供商務自由行，以利彈性安排。

泰國自2011年以來，PCB進出口規模就不斷攀升，截至2021年PCB產值已超過31億美元，年成長率約20%。許多知名的PCB廠早已布局於泰國曼谷，包含台商泰國第一大PCB廠商泰鼎、敬鵬旗下Draco、競國泰國廠，近期FCCL廠台虹也已購地啟動設廠。另外還有Fujikura(日本)、Mektec(日本)、CMK(日本)等主要的產品仍以硬板為主，產品應用則以汽車、家電、消費性電子等。

泰國是東協國家的中心，具有非常重要的戰略地位；泰國政府在2016年提出為期20年的國家發展計畫－「泰國4.0」（Thailand 4.0），其中最重要的就是「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor, EEC），目標是將泰國打造為以高科技、高附加價值、高創造力為主的國家，平均每年以5%的速度成長，鞏固泰國在東南亞的地位。