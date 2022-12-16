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搶攻「最長年假」商機 王品7款年菜喊賣1.7萬組

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
搶攻「最長年假」商機，王品7款年菜喊賣1.7萬組。王品提供
搶攻「最長年假」商機，王品7款年菜喊賣1.7萬組。王品提供

將迎來「史上最長」10天春節年假，看好年菜、年節送禮等多元商機，王品集團推出「史上最多」7款冷凍年菜組應戰，包含傳統中式、創意西式、圍爐鍋物，甚至祭拜三牲禮都有。其中中式、西式年菜組「加量不加價」，道數增加、價格不變，還推出「買一送一」優惠，凡購買3,999元年菜組，即贈送價值3,999元的「王品餐廳加菜大禮包」，陪消費者抗通膨過好年。

王品集團在冷凍年菜市場已耕耘4年，去年因企業暫停尾牙改贈年菜、消費者減少到餐廳圍爐等因素影響，整體冷凍年菜市場迎來爆發性成長，王品業績較前一年成長80%。今年在疫後解封帶動下，民眾逐步回歸實體消費，王品透過「多組合、多通路、不漲價」因應，挑戰年菜販售17,500組，目標較去年成長10%。今年販售通路擴增至13種，包含7-ELEVEN、家樂福、MOMO購物網等強勢通路，範圍涵蓋超商、超市、量販、電商等，此外也首度打入電視購物台販售。

王品今年共推7款冷凍年菜組合，創新的中西合璧「東西逢源富貴宴」，「豪鮑參貝佛跳牆」選用南非鮑魚、中南美洲烏參、北海道干貝等頂級食材，慢火精燉打造香醇滋味；由王品招牌菜色延伸的「經典椒香牛小排」，經低溫熟化軟嫩多汁，宛如餐廳現做美味，搭配極炙果香豬棒腿、紹興藥膳醉鮮蝦等7道餐點，早鳥價6,999元並附贈特製琺瑯鑄鐵鍋一個。

中式「東福御品鴻運宴」包含以烏骨雞搭配人蔘、川芎等滋補藥材慢熬的「元氣人蔘燉烏雞」，「秘製紹興東坡肉」肉質綿嫩、入口即化，及遵循辦桌古法打造的「東港櫻花蝦米糕」，米粒分明、口感香Q，搭配福滿烏參佛跳牆等共7道餐點，早鳥價3,999元。搭上年末聚餐與世足商機，西式年菜「西祿美饌滿福宴」熱銷中，菜色包含豐美鹹香「法式油封櫻桃鴨」、緊緻Q彈「咖哩果香海虎蝦」，搭配法式海鮮熬蝦湯、起司波菜肉醬千層麵等共7道餐點，早鳥價3,999元。

天冷助攻圍爐鍋物單月賣破4萬組，「聚北海道昆布海鮮鍋組」以日式昆布湯搭配100隻活凍甜白蝦、阿根廷野生魷魚，海味十足；「青花驕豪華鍋物組」湯底鮮麻不燥，涮上澳洲M8-9和牛霜降、澳洲安格斯熟成雪花牛最暢快，2款組合早鳥價皆為1,999元。針對過年加菜、祭祀需求，另有火烤兩吃的「老饕全牛饗宴」，內含美國特級肋眼牛排等7款生鮮肉品，「拜拜保庇三牲禮」則包含元氣人蔘燉烏雞、鮮蠔醬汁蒸金鯧、秘製紹興東坡肉，2款組合早鳥價皆為1,999元。

受到國際通膨、食材成本上漲影響，市面上不少年菜價格調漲，而王品集團年菜組不僅價格不變，中式「東福御品鴻運宴」、西式「西祿美饌滿福宴」相較往年6道菜，增加為7道。12月31日前訂購7款年菜組均可享早鳥優惠，還能回饋3%「王品瘋美食App」瘋點數，若購買2組年菜組(不含鍋物)，再贈300點瘋點數。

此外，購買中式「東福御品鴻運宴」、西式「西祿美饌滿福宴」、中西式「東西逢源富貴宴」、「拜拜保庇三牲禮」4款組合，即贈送價值3,999元的「王品餐廳加菜大禮包」，內含王品集團21個品牌贈菜券。

「老饕全牛饗宴」內含美國特級肋眼牛排等7款生鮮肉品。王品提供
「老饕全牛饗宴」內含美國特級肋眼牛排等7款生鮮肉品。王品提供
選用南非鮑魚、中南美洲烏參、北海道干貝等頂級食材。王品提供
選用南非鮑魚、中南美洲烏參、北海道干貝等頂級食材。王品提供
「青花驕豪華鍋物組」湯底鮮麻不燥，涮上澳洲和牛霜降更暢快。王品提供
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王品集團 年菜

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