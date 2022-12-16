物流新趨勢／六期商用車設備有多狂？超前部署走在台灣法規前頭

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文／陳盈蓉

作為日本商用車領導品牌 ISUZU唯一授權的台灣總代理「台北合眾汽車」，在六期車發表會上正式宣告「商用車」進化，特別在貨車「配備」上力求高規格要求，其中以智慧運輸、環保節能、安全配件、後勤支援等，領先業界超前部署，成為頭家們最堅強的後盾。

六期車智慧解碼 底盤引擎保固延長

以前運將頭家們開車相當忙碌，因為外界干擾相當多，得時時注意路況，長期駕駛十分耗神耗力，易讓司機路況判斷產生失誤，因此許多車廠開始投入智慧型車輛的研究，盼開發能減輕駕駛負擔，並讓汽車性能有效發揮，達到具安全性、可靠性之特點，如今成果顯著，汽車已進入「智慧化」時代。

ISUZU六期車將車輛通訊模組開放接口，提供原廠車輛資訊解碼，讓車隊從而對車輛保養、駕駛行為分析、行駛資料紀錄、車輛即時狀態、車隊管理資訊等，能有效且精準無干擾地管理。除此之外，還秉持著日本服務至上的精神，還延長底盤與引擎至3年10萬公里保固，創造完善的後勤支援，讓老闆與駕駛能無後顧之憂。

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六期車採高環保標準 性能進化升級

基於環境保護及改善空氣品質立場，環保局宣布於2021年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準，而ISUZU配合政策，推出全新六期車，搭載符合歐六環保法規的4JJ1引擎，部分車型不僅排氣量降低，還能省稅金，整體性能大提升，扭力比歐五期提升近22% 52kgm。

另外，相當注重環保的ISUZU，在EGR廢棄再循環裝置、DPD柴油微粒過濾器、SCR尿素系統上都有再進化，以減少有毒物質排放，達到低汙染、高環保標準。

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升級安全系統、搭載盲區警示

再者，重視車主們的安全，全車不僅標配ABS煞車系統、ASR驅動防滑系統、EVSC車輛穩定控制系統，能有效改善車輛行駛的穩定性外，也導入AEBS緊急剎車系統，LDWS 車道偏移警示系統。

同時，面臨台灣複雜的路況，ISUZU亦領先業界搭載BSD盲區警示系統，並大幅提升煞車性能，八噸以下車型標配四輪碟煞系統，能縮短煞車距離，讓車主在緊急狀況與高速急停時，能更加安心。此外，六期車F系列更是日系車唯一標配駕駛座安全氣囊，多項安全配備，就是為了讓車主們可安心拚事業。

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ISUZU領先業界 做職人最堅強後盾

由於交通部提到國外車輛因備有反光服裝或背心，確實能有效減少二次事故，因此特別修正「道路交通安全規則」，預告自112年7月1日起，全面將「反光背心」列入新車標配物件，否則不能領牌照。而ISUZU不僅在環保、安全配備上走在政府政策前頭，連這項新法規也搶先替頭家們做好準備，預計從明（2023）年初起，直接把「反光背心」列入六期車標配裡，可說是相當用心。



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台北合眾汽車黃脩程總經理表示：「一直以來台北合眾汽車與ISUZU日本原廠持續溝通，調整最適合台灣的產品，把純正日本血統的ISUZU商用車呈現給台灣的運轉職人！而六期新車的推出，將帶給駕駛最人性化的操作體驗與舒適便捷，更領先業界導入同級距中唯一全新車型，代表台北合眾持續以大膽創新、不畏挑戰的態度，提供消費者更新更好的產品與服務，以回應廣大顧客的支持」。

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