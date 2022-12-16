火災事件中油一級主管異動 許晉榮接煉製事業部執行長

11月的晚秋，天氣依舊熾熱，商周採訪團隊來到新竹科學園區周遭的一小塊空地，上頭擺滿一個又一個自動開闔的白色方盒，裡面，是一架又一架準備升空、大小不一的無人機。「轟轟轟轟轟！」宛如20部除草機同時啟動般的巨大聲響傳出，一台和成年人張大雙手一樣寬的中型無人機，夾著一個大型紅色立方體升空，並按照事先輸入好的軌跡飛行、再自動緩降，於目的地輕輕地拋下包裹。

2022-12-16 08:57