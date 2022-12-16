火災事件中油一級主管異動 許晉榮接煉製事業部執行長
台灣中油公司大林煉油廠今年10月火災事件，內部懲處後也連帶一級主管異動。中油發言人張瑞宗表示，人事案經董事會通過，人選適才適所。石化事業部副執行長許晉榮調升煉製事業部執行長；石化事業部執行長陳國棟明年1月屆齡退休，由工業安全衛生處長黃三泰升任。
中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場10月27日發生火災，公司進行內部懲處，事業部執行長負督導管理不周責任，11月煉製事業部執行長辛繼勤調任非主管職務。
中油昨天公布，煉製事業部執行長辛繼勤調任副總經理室督導幕僚室擔任督導，由石化事業部副執行長許晉榮升任。石化事業部執行長陳國棟將於明年1月16日屆齡退休，由工業安全衛生處長黃三泰升任石化事業部執行長。天然氣事業部執行長由副執行長李熙文升任。
張瑞宗表示，人事案經董事會通過，人選專業能力強，現場經驗足，能執行中油整體發展面向，適才適所。
關於油大林煉油廠火災事故報告，張瑞宗說，目前還在由第三方公正單位釐清中，第三重油加氫脫硫工場也尚未復工，復工前會經過勞檢審核同意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言