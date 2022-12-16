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火災事件中油一級主管異動 許晉榮接煉製事業部執行長

聯合報／ 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
台灣中油大林煉油廠。記者徐如宜／攝影
台灣中油大林煉油廠。記者徐如宜／攝影

台灣中油公司大林煉油廠今年10月火災事件，內部懲處後也連帶一級主管異動。中油發言人張瑞宗表示，人事案經董事會通過，人選適才適所。石化事業部副執行長許晉榮調升煉製事業部執行長；石化事業部執行長陳國棟明年1月屆齡退休，由工業安全衛生處長黃三泰升任。

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場10月27日發生火災，公司進行內部懲處，事業部執行長負督導管理不周責任，11月煉製事業部執行長辛繼勤調任非主管職務。

中油昨天公布，煉製事業部執行長辛繼勤調任副總經理室督導幕僚室擔任督導，由石化事業部副執行長許晉榮升任。石化事業部執行長陳國棟將於明年1月16日屆齡退休，由工業安全衛生處長黃三泰升任石化事業部執行長。天然氣事業部執行長由副執行長李熙文升任。

張瑞宗表示，人事案經董事會通過，人選專業能力強，現場經驗足，能執行中油整體發展面向，適才適所。

關於油大林煉油廠火災事故報告，張瑞宗說，目前還在由第三方公正單位釐清中，第三重油加氫脫硫工場也尚未復工，復工前會經過勞檢審核同意。

台灣中油大林煉油廠。記者徐如宜／攝影
台灣中油大林煉油廠。記者徐如宜／攝影

中油公司 火災 退休

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