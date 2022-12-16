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麗明營造通過ISO三大國際管理系統及職安系統驗證

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造通過ISO 45001職安管理 、ISO 14001環境管理、ISO 9001品質管理三合一系統、取得TOSHMS驗證，昨在麗明營造總部授證。圖／麗明營造提供
麗明營造通過ISO 45001職安管理 、ISO 14001環境管理、ISO 9001品質管理三合一系統、取得TOSHMS驗證，昨在麗明營造總部授證。圖／麗明營造提供

麗明營造為推動永續經營，通過ISO 45001職安管理 、ISO 14001環境管理、ISO 9001品質管理三合一系統，其中也取得台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)驗證，昨天在麗明營造總部授證，率業界之先。

昨天的授證儀式由麗明營造董事長吳春山、總經理劉叔綱、執行副總陳水添、副處長張國忠一同接受SGS總監謝禎濤頒發三大國際系統證書，以及TOSHMS管理系統證書，捷思企管顧問周逸鈞代表致贈紀念獎座。

吳春山表示，公司推行管理系統是為永續發展一環，為善盡社會責任，麗明一直秉持照顧同仁、友善環境、回饋社會之精神，遵從政府政策、規範，透過國際標準的驗證，希望把事情做的更好，對社會更有貢獻。

謝禎濤致詞中表示，麗明營造於半年內一次取得三項證書，實為一項不簡單的任務，在業界可視為標竿，尤其以營造業來說，面臨政府、客戶等要求及複雜的作業環境，麗明能在導入管理系統與公司運作間結合，值得相關產業做為借鏡。

吳春山說明，麗明營造團隊順利整合三大系統程序文件及表單，大大提升人員作業效率。除公司種子人員的訓練課程外，也在專案中安排工地檢核，以此確認與強化人員職安衛、環境、品質之意識更滿足客戶需求。麗明營造堅持給客戶最好的精神，保障勞工職業安全、環境保護責任、創造品質完美亮點，在今日獲得ISO驗證，有了最好的註解。

合一

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