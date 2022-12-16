2023投資展望論壇／余冠廷：固定變動收益並重

面對2023年全球景氣恐放緩甚至衰退威脅，富蘭克林華美投信資深基金經理人余冠廷建議，投資人的資產配置突圍之道有二，一是固定收益的策略，著重配置投資級債券、特別股、明日之星債，二是重視資本利得的變動收益策略，首推基礎建設產業型股票基金。

余冠廷昨天以「2023擁收益、瞄準固定vs.變動策略」發表專題演講。今年來股、債市均出現大幅拉回，為數百年多來罕見的股債同時大幅修正，余冠廷以「資產泡沫年代下的投資錯位」，形容過去低利率環境形成的股、債價格與當年升息環境大不相同，而市場正在校正疫後的資產膨脹，主要是因為疫情期間多數資產都出現過度膨脹。

余冠廷指出，今年來市場修正起於全球同步緊縮貨幣政策，目前影響通膨的美國房價、薪資等年增率已趨緩，預估美國政策利率高峰將出現在2023年上半年。

因應通膨、利率走升等因素對投資環境的影響，余冠廷認為，2023投資策略，債券類投資可留意投資級債券、特別股、明日之星債等三大類。其中，投資級債券是因預估其殖利率在2023年上半年達高點5.5~6%，加上現在出現供給減少、需求增加的供需不匹配的技術優勢。

特別股則具資本順位次於債券，配息優先於普通股的優勢，且目前銀行業為特別股主要曝險產業，近年來體質大幅改善，且金融海嘯後，加強金融監管普遍成為國際共識，信用風險獲得控制，大型銀行特別股股利償付無虞，普遍來說，特別股亦具有基本面獲機構肯定的優勢；至於明日之星債，指的是非投資等級債因為公司營運與財務優化，信評機構或將調升評等至投資等級。這類債券具備隨漲抗跌特性、表現優於非投資等級債。

「變動收益」的投資策略，余冠建議「基礎建設收益股票」，因能參與景氣各階段行情，攻守兼具，涵蓋運輸基建、再生能源、通訊、公用事業、數位生活範疇，可參與各景氣循環階段，滿足景氣從衰退走向復甦的契機。