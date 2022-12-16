2023投資展望論壇／謝宗權：槓鈴策略提高韌性

中國信託銀行財富管理產品處副總經理謝宗權昨（15）日表示，面對雙率（利率與匯率）帶來的不穩定性與流動性風險，建議投資人採取槓鈴策略來增加投資應變力，在收益與風險間取得平衡，以應對未知黑天鵝變化的衝擊。

謝宗權昨天以「韌性」為題發表演講，闡述2023年應具備的投資應變力。

謝宗權說，供應鏈從比較利益走向安全考量的分散布局、能源供應安全與轉型，都反映著物價難跌的處境，牽動央行貨幣政策偏向鷹派且將維持較長時間，全球將負擔高成本代價，讓金融市場處在較脆弱階段。

面對雙率帶來的不穩定性與流動性風險，建議投資人採取「槓鈴策略」來增加投資應變力。所謂「槓鈴策略」是透過降低風險與增加機會的資產同步布局，利用不同類型資產、不同天期、不同信評、不同收益分布等投資組合，來平衡風險及保有流動性。

他表示，現階段可用美元、短天期投資等級債券，作為降低風險及提高流動性的一端，另可搭配長天期高信評投資等級債券、政府債券及不動產抵押貸款證券（MBS）來鎖住較佳收益，亦可避免承擔過高的企業違約風險。

再者，為避免錯失股市反彈機會，可先以具有剛性需求、新舊能源交替與轉型、供應鏈受惠等標的為主。

謝宗權說，供應鏈長鞭效應造成的庫存問題需要時間去化，現階段投資重點先以具有剛性需求且庫存水位偏低的產業為主，例如：軍工、核心消費、電動車、尚在缺料的關鍵零件，及受惠供應鏈挪移的國家，像是印度、東南亞、美國，以增加投資韌性。

歐洲能源供應過度依賴俄羅斯，讓歐美亞國家意識到加速能源轉型並符合減碳趨勢，不過投資建設需要時間，在新舊能源轉換之際，原油供需依舊緊俏，加上西方國家限制向俄羅斯購油價格，反而為國際油價在每桶60美元提供支撐。潔淨能源資本支出大增，政府扶植不遺餘力，投資人可同時布局新舊能源、基礎建設及公用事業，來提高投資彈性。