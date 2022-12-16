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2023投資展望論壇／陶冬：經濟核心看點就是美元

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導
瑞信亞太區財富管理業務董事總經理兼大中華區副主席陶冬 記者林伯東／攝影
瑞信亞太區財富管理業務董事總經理兼大中華區副主席陶冬 記者林伯東／攝影

瑞信亞太區財富管理業務董事總經理兼大中華區副主席陶冬昨（15）日表示，2023年的關鍵字是「美元」。美國聯準會因應通膨情勢的政策慢半拍，將使美元匯率還是很高，一段時間才會下滑，而美元大起大落，等於美國把本國經濟困境轉嫁到其他各國，這會是2023年的核心看點。

陶冬昨天出席經濟投資展望論壇，以「2023年全球經濟的危與機」為題發表演講。他認為2022年的關鍵詞是通膨，2023年的關鍵詞就是美元。2022年全球通膨、暴力升息與俄烏戰爭帶來能源危機，促發金融市場急劇動蕩。推高全世界生活成本，給匯率造成極度動盪、資金成本暴漲。

陶冬指出，14日美國聯準會（Fed）會議，維持相對鷹派的政策立場，而市場繼續用鴿派態度解讀Fed政策走向，看好明年會因為經濟陷入衰退而較快調整貨幣政策。且Fed和市場一致同意，將利率懸念留到2023年解決。

陶冬表示，市場有共識認為美國通膨沒那麼快下滑，因為通膨預期已形成，且帶動工資上漲，並觸發服務業漲價，整體物價回落速度慢。同時，惰性通膨（sticky price inflation）已經開始，比如租金、醫療與教育費用開始上漲後很難降下來。

至於美國利率政策調整時間落點何處？陶冬認為，Fed明年沒有降息空間，當美國民意焦點從物價轉向就業，利率政策才可能調整。他預判到2023年春季前還有三次升息，之後有三至六個月暫停期，然後摸石頭過河。料到2024年，Fed才有機會降息，當時剛好面臨美國大選，在就業訴求下，美國聯準會主席鮑爾較能理直氣壯改變貨幣政策歷程。

陶冬分析，從長周期來看，全球仍處於「現代貨幣理論」作為指導思想的濫發貨幣時代，透過財政政策舒緩社會壓力，重啟經濟上行，通膨在容忍值內，能持續印鈔。而這時代並不會因通膨、聯準會升息而結束，幾年後，經濟重陷衰退、市場大動盪，印錢仍是主導思想。他重申「量化寬鬆（QE）不死，但會打盹」，現在仍處於打盹期。

目前歐美房地產有巨大壓力，是否意味將出現熊市？陶冬認為不會，因為經濟衰退迫在眉睫。今日美國經濟遇通膨、就業熱，但投資、消費降溫等冰火兩重天。聯準會要顧及各面向，政策回調需更長時間。

美國聯準會 通膨 陶冬

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