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林口社宅爆管理爭議 國家住都中心：少數住戶所述非實情

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

有媒體報導林口社宅管理爭議，國家住都中心今（15）日表示，服務中心對於住戶報修均積極修繕，對於住戶私人群組間紛爭，全力協助住戶循司法程序保障權益。報載極少數住戶所述非實情，惡意影響租客和諧關係，籲請各界體察實情，共同維護林口社宅得之不易的成果。

國家住都中心表示，林口社宅為提供住戶意見表達多元管道，今年6月間由住戶投票選出12位住戶代表，輔導社區自治，發展社區友善服務。但報載中三位住戶代表僅擷取社區個案片段情形，罔顧整體真相及服務團隊努力，實屬遺憾。

林口社宅共有34棟建物，屬大型社區，國家住都中心自2018年接管、營運迄今，對於影響住戶生活品質的修繕，均有專人與住戶溝通處理，積極解決。大門設備只要報修，機電人員即前往調整修復門弓器，且考量林口風大狀況下，易因地角鍊位移而損壞，國家住都中心已請廠商更換耐用性更高的五金零件。

瓦斯偵煙器均依照消防法規設置，住戶報修後，服務中心、駐點廠商即派員修繕，不受限於設備使用年限。瓦斯軟管等涉及居家安全的設備，國家住都中心定期配合欣泰瓦斯公司檢修，檢修結果如需更換，即立刻汰換，費用由國家住都中心全額負擔。

至於少數住戶宣稱因私人社群間言語紛爭，導致住戶有自殘情事，國家住都中心已通報新北市社安網由專業人員輔導關懷。因該社群屬匿名群組，帳號真偽查證不易，國家住都中心已輔導住戶循司法程序保障權益，俟判決確定即依住戶管理規則處置。

至於住戶申訴人行道開放空間停車，國家住都中心表示係配合轄區警用維安需求，住戶代表所述屬誤解。

國家住都中心負責營運全國最大社會住宅，時刻戰戰兢兢面對社區管理事務，積極建立與住戶間良性互動，始能擁有高達94%的現住戶願意續租。

國家住都中心並虛心接受全體住戶及住戶代表所提意見，籲請少數住戶理性對話，共同維護住戶友善關係，營造更好的社區環境。

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