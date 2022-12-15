富旺新竹造鎮再添一兵 全能型精品宅「讚時代」上樑

富旺國際開發（6219）位於新竹湖口的全能型精品宅「讚時代」，今(15)日舉行上梁儀式，總經理林宗毅率領團隊出席，表示全案銷售率已達七成，預計明年第3季完工，為富旺新竹造鎮計畫再添一新兵。

富旺看好北新竹地區人口發展與未來性，2018年起在新竹湖口當地推出的站前造鎮系列，包括「站前大時代I」、「站前大時代II」、「站前富時代」、「站前新時代」、「讚時代」、「悅時代」等，自開案以來都有不錯的迴響。

因此除了近期熱銷的「悅時代」之外，「讚時代」為新竹湖口時代系列的第五大案，藉以打造更完整的住宅聚落。

富旺「讚時代」訴求面公園的純住家2至3房大樓產品，主要受惠於臨近湖口核心共榮生活圈，擁有竹科園區的永續產業特性所帶來穩定的房市需求。

加上標榜「訂簽36萬起」等低自備優惠，大大減低科技新貴自備購屋的負擔，目前銷售率已達7成，成為新竹湖口地區再度叫座的明星建案之一。

富旺董事長林正雄指出，台灣房地產市場仍相對具有抗通膨的特性，因此，只要產品定位正確、品牌口碑佳、建案設計符合市場需求等，都有助剛性購屋者青睞，進而創造公司良好的新屋銷售率與成屋移轉速度表現。

從內政部實價登錄資訊來看，新竹湖口從上半年1字頭成交價，持續跟著新竹核心地區上漲，到目前為止，每坪成交均價已突破2字頭。

富旺「讚時代」開賣至今，也從每坪單價20萬元攀升至最高達每坪25萬元，不僅可見湖口成為竹科效應外溢人口移居的最佳首選，也樂觀看待未來此區房價仍有一定的上漲的空間，助力富旺在新竹包括「悅時代」、「富時代」等有良好的銷售成績。

富旺今年包括「站前富時代」、「站前新時代」、「雍華」、「富旺科技園區」等成屋銷售與交屋穩健推進。除此之外，富旺手握全台14個成屋建案與預售案量，總銷合計110億元、平均銷售率達85%，也有望為富旺營收增添動能。