印尼鎳礦股暴衝 華新同受關注

印尼鎳礦股狂飆，引發全球關注，連帶國內鎳礦概念股華新（1605）近日也備受三大法人青睞，連日買超，其中，外資與自營商連四買，投信也連三買，投信因調整權重砍完9萬張後，迄15日為止，已回頭連三日買逾3,400張，而被視為指標。

根據外媒報導，今年以來，印尼一檔礦業股Adaro Minerals Indonesia（ADMR）股價狂飆1595% ，堪稱是2022年最狂飆股。

華新因作為鎳礦概念股而同受關注。分析師認為，Adaro透過涉足鋁和電動汽車電池製造領域，實現業務多元化，預估Adaro未來12個月還有機會再漲42%。

法人指出，關鍵在於全球搶鎳大戰，加上印尼政府有意為鎳礦籌組類似石油OPEC的組織，以掌握鎳價定價權，因此擁有印尼鎳礦者被視為手握未來新能源車鎖鑰，華新因擁有印尼鎳礦，後續是否擴大併購印尼鎳礦也備受關注，也被視為指標鎳礦概念股。

截至周四Adaro收盤價為每股1,700印尼盾，市值約45億美元。根據彭博全球指數中的2803 檔成分股中，Adaro表現優於其他個股，今年以來漲幅高達1595%。

隨著鎳價、銅價反彈回升，華新在電線電纜、不銹鋼、資源事業的多元投資布局，有望逐漸發酵。法人指出，在大陸逐步解封經濟重啟後，不銹鋼需求回溫，有助於後續鎳價走勢，在鎳下游應用中，未來成長最大的是電池，這對長線鎳價有支撐，加上公共工程建設、強韌電網計畫也使得電線電纜需求穩健，整體而言，華新三大事業體各擁成長動能，明年營收有望向上攀升，挑戰新高。

資源事業方面，華新受惠鎳價回升，第4季獲利預期可回到第2季正常水準。此外，華新看準電動車趨勢，向上布局電動車電池所需的原物料鎳，近一年來在鎳礦布局完整，已臻成熟階段，也成為明年起的最大亮點，其投資印尼旭日、緯創兩公司，並建置冰鎳廠，兩者年產能各達5.5萬噸，別預計明年第1季、2024年第1季量產。預計量產後，華新可按持股比例掌控產能，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬。