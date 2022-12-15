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健康存摺新增查詢功能 就醫費用明細更透明

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

想知道您就醫健保費用明細資料？健康存摺新增查詢功，民眾請打開「健保快易通 健康存摺」APP，於「健康存摺」首頁「就醫總覽」點選「年度」，再點選欲查閱的該筆就醫紀錄就可以看到每次以健保就醫之費用明細資料。

中央健康保險署長李伯璋表示，為提供民眾一個好用的健康管理工具，健保署建置健康存摺並載入健保就醫及用藥資料、衛生福利部疾病管制署疫苗接種、醫事司安寧緩和照護意願、國民健康署四癌篩檢結果及成人預防保健資料等，截至2022年11月30日健康存摺使用人數已達1,083萬人，成為我國使用人數最高之健康管理工具，另為提升民眾費用意識，健康存摺分別於2020年增加年度就醫費用資料、2021年增加藥品&檢驗(查) 點數，今（2022）年再增加健保就醫費用明細資料，讓民眾就醫費用更加透明化。

健保署表示健康存摺之就醫費用明細資料來自於健保特約醫事服務機構提供保險對象之醫療服務費用申報資料，將門診健保申報點數再細分藥費、藥事服務費、診療費（含檢驗費）、診察費及特殊材料費等五項，住診健保申報點數則再細分為診察費、病房費、管灌膳食費、檢查費、放射線診療費、治療處置費、手術費、復健治療費、血液血漿費、血液透析費、麻醉費、特殊材料費、藥費、藥事服務費、精神科治療費、注射技術費及嬰兒費等17項。

健保署表示，我國近年健保支出費用已突破8,000億，健保署期待透過健康存摺呈現健保就醫費用明細，提高國人就醫費用意識，讓健保經費運用更有效率。

健保 保險 健康管理

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