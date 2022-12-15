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台灣瑜珈品牌「Mukasa慕卡莎」首家旗艦店進駐台中

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
Mukasa慕卡莎期望將瑜珈的美好與正能量傳遞給每一個人。記者宋健生/攝影
Mukasa慕卡莎期望將瑜珈的美好與正能量傳遞給每一個人。記者宋健生/攝影

台灣瑜珈品牌「Mukasa慕卡莎」全台首家旗艦店，今(15)日在台中市五期大英街盛大開幕，不僅販售多種款式的瑜珈服，也開發多種材質的瑜珈墊、瑜珈磚、瑜珈輪等專業輔具，業者強調，就是要讓大家在運動時穿得舒適、動得有型。

開幕首日不僅有免費的瑜珈體驗課程、開幕茶會，更舉辦為期一個月的開幕慶優惠活動。

慕卡莎執行長孫彩玲表示，慕卡莎多選用MIT的台灣製品，雖然商品成本較高，還是希望能以親民好入手的價格，讓每一位瑜珈人享有高品質的商品。

另外，瑜珈輔具的設計也都是由設計師親手繪製，將無限的創意與靈感呈現在不同商品上，強調獨創、設計感、高品質；在瑜珈服版型的設計上更投入許多精力研發多種款式，致力於打造出適合亞洲人的運動服裝。

孫彩玲指出，Mukasa慕卡莎旗艦店最大的特色之一，在於空間設計上採用大量的落地窗，搭配溫潤的木料與生機盎然的植生牆，一踏進來就能享受大片綠意，不僅能在舒服的環境下輕鬆購物，也貫徹「享受瑜珈、熱愛生活、探索生命」的品牌理念。

旗艦店內附設壁繩瑜珈教室與空中瑜珈教室，透過專業瑜珈老師的帶領，觀察身心感受、修復身體與舒緩情緒，並規劃休憩花園與交誼空間，讓學生在課後，可以舒適自在地進行互動與交流。

更呼應Mukasa品牌精神，期望能守護所有熱愛運動的瑜珈人，將瑜珈的美好與正能量傳遞給每一個人，讓來到慕卡莎教室的人都能「享受瑜珈，愛上生活，讓瑜珈成為生活中的一部分。

孫彩玲說，新店開幕後將舉辦豐富多元的瑜珈活動，並計畫從社區出發推廣公益瑜珈，例如樂齡公益瑜珈，邀請長者免費參與瑜珈課程，在長輩們開心放鬆享受瑜珈之餘，也盡到回饋社會的企業責任。

同時將一定比例的收入回饋慈善單位，秉持著「取之社會，回饋社會」的無私精神，推動瑜珈運動的永續發展。

台灣瑜珈品牌「Mukasa慕卡莎」首家旗艦店在台中市五期大英街開幕。記者宋健生/攝影
台灣瑜珈品牌「Mukasa慕卡莎」首家旗艦店在台中市五期大英街開幕。記者宋健生/攝影
旗艦店內附設壁繩瑜珈教室與空中瑜珈教室。記者宋健生/攝影
旗艦店內附設壁繩瑜珈教室與空中瑜珈教室。記者宋健生/攝影

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