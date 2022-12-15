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政府打炒房 台中不動產開發公會選出明年房市預測字「慎」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市不動產開發公會理事長林正雄說，預期明年房市局勢多變，公會選出明年房市預測字為「慎」，建議建築同業審慎因應。記者趙容萱／攝影
台中市不動產開發公會理事長林正雄說，預期明年房市局勢多變，公會選出明年房市預測字為「慎」，建議建築同業審慎因應。記者趙容萱／攝影

升息、通膨及政府打炒房政策，為國內房市帶來高度不確定性，但台中房市今年逆勢大爆發。台中市不動產開發公會今發布最新統計，今年台中房市總推案金額逆勢大爆發、衝上4502億元，較去年同期成長35%，為近30年來推案新高。

台中市不動產開發公會理事長林正雄說明，預期明年房市局勢多變，公會也選出明年房市預測字為「慎」，建議建築同業審慎因應。

林正雄分析，今年台中房市因土地、原物料大漲、缺工導致工期延後，以及通膨帶動下，呈現「量穩價增」格局。上半年買氣強強滾，下半年受升息、通膨及俄烏戰爭等，加上選舉干擾，觀望氣氛增濃，前11月建物買賣移轉棟數4萬5771戶，預估全年約為5萬989戶，較去年同期增加約2%。

台中市不動產開發公會市場資訊委員會分析，明年推案熱區，主要集中在七期、水湳經貿園區「雙鑽區」，以及14期重劃區，七期新市政中心明年將有不少百億大案進場。水湳經貿園區規劃完善，匯集普立茲克建築大師作品，建商明年都有新案規劃進場。發展快速的14期重劃區，明年推案大爆發，台中高鐵特區明年也有百億大案進場。

林正雄認為，展望明年，政府限縮金融政策效應將持續發酵，加上房價來到高點，而俄烏戰爭、美中貿易戰及通膨等衝擊，以及總統、立委選戰即將登場，帶來變數。且原物料成本居高不下、缺工依舊無解，全球企業推動ESG永續發展目標，相關成本持續堆疊，房市看不到降價空間。

林正雄預期，明年房市將呈「量縮價穩」走勢，總推案量將較今年減少約二成。預期「量縮」走勢還會持續一兩年，提醒購屋人要有心理準備，而建築同業在面對房市局勢多變之下須更為審慎因應。

台中市不動產開發公會理事長林正雄說，預期明年房市局勢多變，公會選出明年房市預測字為「慎」，建議建築同業審慎因應。記者趙容萱／攝影
台中市不動產開發公會理事長林正雄說，預期明年房市局勢多變，公會選出明年房市預測字為「慎」，建議建築同業審慎因應。記者趙容萱／攝影

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