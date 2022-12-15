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建大董座：越南新廠明年Q1啟動 預期產能將在建廠完成前滿載

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

建大董事長楊啟仁表示，建大未來十年將持續擴充產能，並在現階段機車、自行車與汽車輪胎之外發展不同的產品，甚至透過併購方式，擴大不同的產品類，例如橡膠類的零件等，目標在十年後將建大的營收翻倍，達到800億元的規模。

楊啟仁並對明年建大的營收抱持樂觀的態度，越南廠的擴建計畫今年因疫情而延後，公司已決定將在明年第1季重新啟動，並在兩年後開始量產。楊啟仁指出，建一座新廠至少要兩年的時間，產業有景氣循環，如果等到市場好了再來建廠，一定來不及。雖然此時市場需求不理想，但如果現在不蓋一定來不及，有信心在二年後，建大新產線完成的時候，既有的產線就已經不夠客戶端的需求了。

楊啟仁分析指出，目前自行車的市場確實是庫存水位過高，客戶訂單預期會下修，不過建大不只供應自行車廠，也有補修市場，過去大量購買自行車的消費者也會回頭來換輪胎，因此自行車輪胎的業務並不看淡。

建大的觸角很廣，不只單靠一個產業，自行車之前好的不得了，本來物極必反，經濟循環有高點就有低點，有低點就會恢復，大家不用過度擔心，現在縮衣節食，度過難關忍耐一下。美國Fed升息壓力減緩很多、汽油價格也下來、疫情也減緩，整個經濟沒那麼快馬上恢復，但不會變的更糟糕。

建大 自行車 疫情

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