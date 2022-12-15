中鋼今天開盤 明年元月及首季全產品平均調降0.83%

中鋼今天開盤，公司指考量下游客戶庫存調節壓力，同時提高客戶接單報價競爭力，決議續採「順勢、合宜、穩健」訂價原則，明年元月及首季盤全產品基價平均調降0.83%，其中元月月盤是以平高盤開出接軌國際行情，第一季季盤則適度調整。

不過中鋼提醒，歐盟12月初公告對進口鋼品展開防衛措施複查，亦擬自2023年10月起對進口鋼鋁等上下游產品試行「碳邊境調整機制CBAM」，試行期間進口商須申報碳排放量，作為2027年開徵碳關稅依據，因此綠色訂價與碳中和趨勢將促成高鋼價時代來臨，下游用鋼業者應超前因應。

中鋼董事長翁朝棟昨晚出席台灣螺絲公會會員代表大會，現場收到螺絲公會理事長蔡圖晉「提示」，盼調降棒線盤價，今天中鋼開盤，果真釋出善意回應。

今年初以來，受俄烏戰爭、歐洲能源危機、通膨升息及中國大陸嚴格防疫措施壓抑消費等不利因素影響，國際鋼價波動異常劇烈。中鋼今天召開明年元月份月盤及第一季內銷季盤鋼品盤價會議，會後發布新聞表示，國際通膨預期觸頂，美國聯準會Fed將放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商品國際報價已止跌回穩，展望明年，供需態勢轉趨良性發展。

中鋼指歐美鋼廠減產奏效及大陸清零政策鬆綁後需求逐漸釋出，促使鋼廠順勢調高報價，加上國內匯率、進口報價同步走揚，因此決議明年元月月盤產品以平高盤開出接軌國際行情。首季季盤產品則按下游產業結構差異及面臨的營運挑戰適度調整，降低成本以協助客戶蓄積接單動能、加速庫存去化。