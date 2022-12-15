Novelship完成千萬美元融資 首度結合加密貨幣購物

專業鑑定時尚潮流平台「Novelship」作為亞太地區成長最快速的潮流交易平台，今年年中宣佈完成近千萬美元的 A 輪融資。 本次融資領投方包括了 East Ventures、GSR Ventures 及 K3 Ventures 和 iGlobe Partners 等創投機構。Novelship自2018 年在新加坡成立，致力提供亞太地區潮流消費者第一手兼具時尚質感且安心的商品，帶動潮玩文化。

Novelship目前營運橫跨新加坡、馬來西亞、印尼、澳洲、紐西蘭、日本、台灣等 7 個市場，主打透明且自由化的報價、出價機制，為買賣雙方帶來完整跨境電商服務，並藉由內部培育驗鞋專家，確保買賣雙方的權益。

Novelship已經在2021年底進軍台灣，主打最快速獲得全球新款球鞋、潮流服飾、藝術收藏品，並 100% 保證正品服務的模式，快速打開市場。

Novelship 在完成本次A輪融資後，除了繼續深耕新加坡、馬來西亞、印尼、澳洲、紐西蘭，也將重心版圖擴張至台灣市場，台灣 Market Head朱珮瑄表示，Novelship 進軍台灣滿一年帶來驚人銷售成長，期待讓目前跨境電商二維度的網路體驗，透過使用加密貨幣交易，引領使用者進入三維度空間，目前平台已有超過20萬美元的交易是通過虛擬貨幣達成，在未來也將會與元宇宙概念更進一步結合。