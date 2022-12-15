Yahoo奇摩購物精品節起跑 這「縣市」含金量最高

零售、電商業者力推年底銷售旺季買氣，看好雖然疫情、通膨等負面經濟議題不斷，但精品市場買氣卻不減反增，Yahoo奇摩購物宣布「精品節」開跑，近年Yahoo奇摩購物首創「精品真品保險」服務，提供千萬保障，加上年末最大檔優惠強力助攻，帶動今年雙11整體精品業績月成長超過五成。

市場報告指出今年Z世代消費者年成長近4成增幅最大，年輕世代成為精品消費勢力中最大黑馬；講求保值及CP值的千禧世代為二手精品市場中最活躍的買/賣家。綜觀平台數據，Yahoo奇摩發現精品消費力以女性為大宗佔8成，客單價年成長15%，也觀察到近期二手精品店家業績翻倍成長；精品消費力最高城市排行則以台北市居冠，特別的是今年新竹縣市拿下第二與第三名，新竹縣首度躍升至前三大，顯示新竹地區含金量高，精品消費力驚人。

Yahoo奇摩購物盤點平台精品品牌熱銷榜，今年由Coach、LV奪下冠、亞軍，精品市場消費M型化，高端及輕奢商品皆大受歡迎。可保值抗漲的高單商品如黃金持續熱賣、鑽飾因疫情逐漸解封、婚嫁需求增加推升業績年成長6倍，愛馬仕柏金包、LV經典包款更成秒殺熱銷款。此外，今年迷你「小廢包」、「半月包」延燒，成為2022年必備包款，因經濟緊縮影響，價格較好入手、輕巧好攜帶的話題穿搭單品、皮夾及造型配件等表現亮眼，吸引年輕世代喜愛，帶動平台Longchamp單月業績攀升超過6成，輕奢款Coach手機包業績月成長近3成，Tiffany&Co. Smile微笑項鍊短短一周熱搜量成長1.4倍，成為年末時節跑趴必備單品。