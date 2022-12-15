東森重返實體商場 攜手全家打造首家寵物複合店超商

東森購物董座王令麟宣示重返實體商場！東森購物耗資上億打造複合型商場「東森廣場」，於今（15）日開幕，除了打造全台首家與寵物店結合的全家便利商店之外，不但有動物醫院，並引進八家餐飲品牌，明年還將有高端美容品牌「Regal club & SPA」以及東森房屋進駐，象徵東森（2614）經營線下商場第一步，已洽談三至五個據點。

王令麟也透露，寵物商機無限，正與新光三越洽談寵物合作，像是寵物店和寵物醫療團隊都有機會進駐。

他表示，東森購物每年EPS將成長10%，今年前11個月EPS就高達14.13元，但獲利和去年同期相比減少，是因為旗下香港草莓網受到匯率波動影響，加上結束生鮮快配電商熊媽媽買菜網，為了讓商品更多元化，東森購物預計2025年或2026年掛牌上市。

至於東森廣場，主要瞄準中永和附近居民和東森購物的會員，他透露光是中永和區域就有65萬會員，手上都有東森幣，都可以來東森廣場消費使用。

熊媽媽買菜網12月8月正式關閉，王令麟今表示，兩年前接手是受友人之託，但面對環境的變化，全聯吃下大潤發，統一（1216）接著併購家樂福，就連超商全家都在做超市店，經營生鮮蔬果有一定難度，所以決定即時止血。

另外，為了與自然美做品牌區隔，明年將會推出高端美容SPA品牌「Regal club & SPA」，自然美品牌就以加盟店為主。

談到電商市場，他認為，電商已進入死亡交叉，因此開實體店和培養網紅投入直播電商，將是未來的重點，日前就曾與台灣直播平台「就醬播」、「168money」直播平台攜手合作，舉辦開賣「東森購物嚴選雙12會員日大放送」，短短兩小時即創下千萬元銷售紀錄。