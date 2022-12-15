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經貿辦：WTO未認可中國大陸食品登記制度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對近期中國大陸頻頻禁運我國農、漁產品，我方政府也表示將會向WTO申訴；行政院經貿辦今（15）日指出，WTO相關委員會並未認可中國大陸食品登記制度，且在國際間引起相當大的爭議。

經貿辦指出，根據WTO相關規定，會員若有採行對貿易會造成影響的新措施，必須通報WTO相關委員會，但此機制是為讓各會員知悉未來擬採行措施的內容，讓各國評論，相關委員會並沒有認可的制度。

另外，經貿辦也說，中國大陸從2020年通報WTO TBT委員會該措施草案後，各國就陸續開始指責，除TBT委員會外，在SPS委員會及貨品貿易理事會皆提出關切。除我國外，美、加、澳、歐盟、日本、韓國等，皆多次提出。各國關切重點綜合整理如下：

一、產品範圍過大、無明確審查方法且無科學評斷。

二、作業程序冗長，登記制度過於複雜，業者無法瞭解自行登記之程序。

三、公布草案至生效前時間過於匆促，未提供緩衝期。

四、未建立官方單一諮詢窗口。

五、資訊不足，包括企業、食品範疇定義、用詞及作法等不明確、先前已在中國大陸完成註冊之企業是否仍需註冊。

六、所需提供資料可能影響商業機密等。綜上所述，WTO 並無認可中國食品登記制度，且引起各國間相當大的爭議。

WTO 日本

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