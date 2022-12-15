快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

樂活先手新東陽導入SAP技術 由內而外實踐企業永續發展精神

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
新東陽董事總經理麥升陽（左）與SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟（右）一同出席SAP簽約儀式。新東陽提供
新東陽董事總經理麥升陽（左）與SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟（右）一同出席SAP簽約儀式。新東陽提供

成立超過半世紀的新東陽秉持著「誠信、創新、靈活、永續」的品牌精神，是台灣民眾從小到大味蕾熟悉的回憶。舉凡肉乾、肉鬆、香腸…等，都是深植消費者心中安心可信賴的商品。另外新東陽伴手禮也深受國際觀光客與台灣在地客喜愛，是來台必買、出國必帶的經典伴手禮。在產品方面也依循「樂活(LOHAS)」-亦即健康與永續的趨勢發展，推出無添加亞硝酸鹽、且取得最高等級100%無添加潔淨標章(Clean Label)的國產豬肉香腸。並規劃於明年推出植物完全蛋白飲品，讓不吃肉的族群也能獲取滴雞精的營養價值。下個階段，新東陽將採用RISE with SAP，期待借助SAP的技術能量與產業經驗，讓每個決策都有數據做支撐，加快數位轉型進程、提升市場競爭力。

新東陽不斷升級與挑戰，從市場小店發展至今成為百大品牌，是台灣第一家也是唯一同時實施「產品履歷」及「流通履歷」的食安永續業者，建立產業示範效果。早在1988年啟用的大園廠廠房設計符合美國農業部 (USDA)及食品優良作業規範標準(FGMP)，並從荷蘭NIJHUIS公司引進五百噸處理能力的汙水處理系統，避免排放惡臭廢水造成環境汙染。2015年聯合國發佈了《2030永續發展目標》(Sustainable Development Goals, SDGs)，隔年（2016年）新東陽即著手推動綠色工廠認證，在2018年成為全台第一家也是目前唯一獲得【綠色工廠】認證的食品業者之殊榮。2020 年自願編制發行第一本 CSR 企業社會責任報告書，首次參加 TCSA 台灣企業永續獎，即獲得【批發零售類-白金獎】。

新東陽也積極推動數位轉型持續優化營運流程、提升生產效率，未來更將把永續因子融合至內部流程。因新東陽的商品除了一般食品皆有的時效性，更具時節性，藉由導入 RISE with SAP，能以 SAP 雲端 ERP 串聯生產、通路、財務等流程，依據實際銷售狀況，即時調度產線的生產內容，提升多元據點的鋪貨效率與備貨準確性。此外，也能透過透明且可靠的數據，得以精準預測顧客需求，降低存貨週轉天數也可以即時回應市場的動態需求。由內而外實踐企業的永續發展，讓數據可視，並使決策有所依據，以數據力驅動數位轉型。

東陽 伴手禮

延伸閱讀

葉國一次子浮上檯面

元大壽資安管理 樹立標竿

倍力上櫃首日漲15%

ESG最前線／源頭管理 降低隱性成本

相關新聞

四輪革命 遍地開花 搶攻三電系統

在全球實現淨零排放的大趨勢下，電動車上看兆元的商機正蓄勢待發。而台廠進軍電動車三電系統有成，預期未來五到十年供應鏈業績將有望迎接黃金成長期。

打炒房措施見效 高貸款成數建案急減 低自備、零付款方案重現江湖

央行、金管會打炒房措施見效，住展雜誌統計，截至12月9日止，北台灣房貸成數8成以上的高銀貸建案，共計238個，僅占整體建...

買下全家股權 萬寶開發：無意參與經營、與賣方素不相識

泰山五日火速處分全家股權，全家昨天（14日）公告，國泰金董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，以貸款81.05億元，買下全家1...

影／創辦人宣布永豐棧酒店明起暫停營業 承租方反駁

台中市知名指標性酒店永豐棧酒店屢傳糾紛，日前傳出客房被查獲大批槍毒，創辦人何豐棧今天在酒店大廳舉行記者會，砲轟他慘遭設局...

Novelship完成千萬美元融資 首度結合加密貨幣購物

專業鑑定時尚潮流平台「Novelship」作為亞太地區成長最快速的潮流交易平台，今年年中宣佈完成近千萬美元的 A 輪融資...

「台鹽海洋鹼性離子水」聯名「文財殿」 推限量發財水

恭喜發財，財鹽滾滾！台灣機能水市場銷售第一的「台鹽海洋鹼性離子水」與台灣唯一財神祖師廟的「嘉義文財殿」，強強聯手，推出新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。