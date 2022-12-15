樂活先手新東陽導入SAP技術 由內而外實踐企業永續發展精神

成立超過半世紀的新東陽秉持著「誠信、創新、靈活、永續」的品牌精神，是台灣民眾從小到大味蕾熟悉的回憶。舉凡肉乾、肉鬆、香腸…等，都是深植消費者心中安心可信賴的商品。另外新東陽伴手禮也深受國際觀光客與台灣在地客喜愛，是來台必買、出國必帶的經典伴手禮。在產品方面也依循「樂活(LOHAS)」-亦即健康與永續的趨勢發展，推出無添加亞硝酸鹽、且取得最高等級100%無添加潔淨標章(Clean Label)的國產豬肉香腸。並規劃於明年推出植物完全蛋白飲品，讓不吃肉的族群也能獲取滴雞精的營養價值。下個階段，新東陽將採用RISE with SAP，期待借助SAP的技術能量與產業經驗，讓每個決策都有數據做支撐，加快數位轉型進程、提升市場競爭力。

新東陽不斷升級與挑戰，從市場小店發展至今成為百大品牌，是台灣第一家也是唯一同時實施「產品履歷」及「流通履歷」的食安永續業者，建立產業示範效果。早在1988年啟用的大園廠廠房設計符合美國農業部 (USDA)及食品優良作業規範標準(FGMP)，並從荷蘭NIJHUIS公司引進五百噸處理能力的汙水處理系統，避免排放惡臭廢水造成環境汙染。2015年聯合國發佈了《2030永續發展目標》(Sustainable Development Goals, SDGs)，隔年（2016年）新東陽即著手推動綠色工廠認證，在2018年成為全台第一家也是目前唯一獲得【綠色工廠】認證的食品業者之殊榮。2020 年自願編制發行第一本 CSR 企業社會責任報告書，首次參加 TCSA 台灣企業永續獎，即獲得【批發零售類-白金獎】。

新東陽也積極推動數位轉型持續優化營運流程、提升生產效率，未來更將把永續因子融合至內部流程。因新東陽的商品除了一般食品皆有的時效性，更具時節性，藉由導入 RISE with SAP，能以 SAP 雲端 ERP 串聯生產、通路、財務等流程，依據實際銷售狀況，即時調度產線的生產內容，提升多元據點的鋪貨效率與備貨準確性。此外，也能透過透明且可靠的數據，得以精準預測顧客需求，降低存貨週轉天數也可以即時回應市場的動態需求。由內而外實踐企業的永續發展，讓數據可視，並使決策有所依據，以數據力驅動數位轉型。