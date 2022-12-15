竹科42周年園慶揭未來以創新為動力 以永續為核心

竹科42周年園慶今（15）日於園區同業公會舉行，園區同業公會李金恭理事長、新竹縣楊文科縣長、新竹市李世珍副市長等貴賓均到場為竹科慶生，竹科管理局特別邀請宣捷集團宣明智創辦人進行「戲說竹科」專題演講。

竹科管理局王永壯局長致詞時，首先感謝園區的產業先進與園區夥伴，是臺灣經濟發展轉型的重要推手，期許全球知名的新竹科學園區續創佳績。

王永壯指出，竹科的量能持續成長，除了細數園區擴建及廠房建設進度以外，也表示科管局致力成為園區廠商及從業人員更強而有力的後盾，今年8月在新竹園區內設置篤行非營利幼兒園，未來也將於ｘ基地設立非營利幼兒園，要讓家長能安心就業，打拼事業。

王永壯表示，今年園慶的主軸是「以創新為動力，以永續為核心」，面對2050淨零碳排的趨勢以及全球產業競局的快速變化，科技產業首當其衝面臨機會與挑戰，竹科作為全球重要的高科技聚落，科管局以創新為動力，期能驅動台灣下世代產業的成長與爆發；此外也要以永續為核心，建構產業鏈結與合作共生機制，逐步建立科學園區永續文化。