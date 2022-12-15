貿聯收購INBG 獲第十二屆台灣併購金鑫獎 奪得三項大獎

貿聯-KY（3665）收購LEONI AG工業應用事業群，在2022年第十二屆「台灣併購金鑫獎」上，從186件併購案例中脫穎而出，一口氣奪得三項大獎，包括年度最具代表性併購獎、最具影響力併購獎及最佳跨國併購獎！

貿聯集團2021年10月1日宣布，以4.51億歐元100%收購LEONI AG的工業應用事業群(LEONI Industrial Solutions，簡稱INBG)，LEONI集團為德國上市公司，INBG事業群營運規模龐大，旗下包括六大事業單位，並於10個國家擁有13家營運主體、 20個製造銷售據點以及3000名員工，營運足跡遍及全球。

併購INBG後，貿聯在歐洲及北美一口氣增加了15個生產據點。貿聯董事長梁華哲指出，工廠雖然可以自建，但併購會是更有效率的方法，如今貿聯在全球已經有32個生產據點，之前疫情造成嚴重的缺櫃塞港，許多地方封城甚至鎖國，貿聯就因為擁有多個生產據點，靈活度跟彈性高，讓我們從同業中能夠脫穎而出。

翻開貿聯的併購史，成績相當輝煌，2002年收購深圳通盈電業，藉此進入中國大陸醫療設備市場；2016年收購南海城钺電子，打進日系車廠供應鏈；而併購INBG之前，貿聯早在2017年就先收購了LEONI AG旗下的電器線束事業部門(EA BU)，協助貿聯打入高端電器市場；2020年4月宣布完成收購新加坡Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.，擴增半導體設備客戶，也替貿聯增加了新加坡跟馬來西亞兩處生產基地。

台灣併購金鑫獎從2011年開始，每年舉辦評選活動，歷年來得獎案例皆創下國內企業併購的里程碑，本屆共有186件併購案例角逐各獎項，競爭相當激烈。