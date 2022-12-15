【D2C商業模式關鍵報告】用數據精準掌握消費者輪廓 助攻品牌轉型

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文／網路溫度計

2022年經歷俄烏戰爭、40年來最高通膨、能源危機、中國封控等衝擊，大環境動盪接二連三衝擊零售業。越來多品牌加速推動所謂「D2C（Direct to Consumer，直面消費者）商業模式」，打造更便利、更彈性的新消費場景。而其品牌行銷關鍵策略之一，便是來自「高度掌握、直接溝通」。

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D2C商業模式關鍵報告 直面消費者

專精於透過數據分析與人工智慧以了解消費者意見和市場趨勢的大數據股份有限公司日前首度攜手專注於 D2C 的行銷科技公司艾得基客 (adGeek) 公布《D2C商業模式關鍵報告》，完整囊括市場趨勢、 D2C商業模式、成功案例及啟動未來佈局模式，希望能助攻更多品牌在紅海中突圍。

實體通路推線上 線上平台重回饋

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，2019年至2021年間「電商平台品類」網路討論度持續成長，近一年較2019年成長123%，疫情後「實體通路電商」的討論度佔比開始提升，由2019年的5%到最近一年達17%。由於實體通路力推線上購物，力求降低免運門檻，而線上平台以多重回饋鞏固熟客、重視品牌日合作，使得實體通路電商與線上電商平台的距離在疫情三級警戒後拉近，後勢值得關注。

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《D2C商業模式關鍵報告》指出，過去的數位行銷思維常陷入「成效迷思」，意即追求不同行銷工具的成效數字，如粉絲好友數、電商銷售量與媒體轉換率，在追趕各個工具的KPI時，錯失了解消費者全貌的機會。而「數據」是擊破工具與流量迷思的關鍵，當品牌著手建立自己的數位資產，同樣能創造營收，當時間維度拉長、會員經營層面拉廣，就可以讓品牌穩健成長。

數據是D2C的奧義 幫助品牌擁抱變局

舉例說明，特斯拉自動駕駛輔助系統利用感應器、鏡頭即時紀錄行車數據以及周邊路況，並持續精算優化，將駕駛行為與汽車動力轉化成數據資料累積在自動輔助系統軟體，成為驅動車主體驗的服務核心，其附加價值讓特斯拉每輛汽車銷售金額增加 10 萬美元。根據統計，特斯拉2021年的營收為530億美元，且較2020年成長70%; Netflix透過數位串流將影視內容 推送到會員面前，也秉持個人化理念，讓會員從不知道要看什麼，變成期待NETFLIX推薦用戶內容。

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手機上網普及，消費者會在網路門市、實體店頭、品牌APP、KOL社群接觸品牌資訊，善用D2C商業模式收集多渠道數據，清楚知道消費者「是誰」、「想要什麼」，在他們還沒開口前就知道需求，還能透過AI延伸受眾，打通消費者、商品、渠道。

註：大數據股份有限公司(BIGDATA Co., Ltd.) 是一家專精於透過數據分析與人工智慧以了解消費者意見和市場趨勢的公司，旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》、《KEYPO BOT輿情機器人》、《KEYPO即時警報器》、《FANSDO粉絲行為追蹤器》、《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》、《FANTI人群輪廓分析》等多款高品質的數據分析應用，獲得許多國內外獎項肯定，目標是成為華語地區數據應用的領導品牌。

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