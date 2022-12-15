航空城效應發酵 世紀鋼砸6.51億元買大園農地

世紀鋼12日公告，斥資6.51億元，買下大園區航空城客運園區附近、鄰近大觀路的14筆土地，該筆交易土地位於居善醫院旁，總面積約15,917.1坪，主要為農業區土地，換算單坪約4.09萬元，將投資非營業用不動產，也創下實價登錄以來，大園區南港段面積最大的土地交易記錄。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，世紀鋼大力度砸下6.51億元，向自然人買下的大園區南港段241、286、283、329、335、347、349、360、344、211、162、204、262、223地號等14筆土地，其中有2筆道路用地、1筆水利用地，其餘11筆皆為一般農業地，整樁交易換算單價每坪4.09萬元，現今土地為空地；該地居航空城計畫區、航空城客運園區、草漯重劃區之間的要塞位置，產業利多豐厚，有機會成為桃園房市的明日之星。

江怡慧分析，世紀鋼砸大錢購地，顯見看好航空城計劃發展，以及桃園人口紅利持續成長，因此重金卡位投資非營業用不動產，進行後續變更產業園區計劃。

另，世紀鋼因已在桃園市觀音設有世紀離岸風電產業園區，如今持續在桃園海線砸大錢，購入客貨運園區旁的大片土地，不排除是為串連綠能相關產業發展作佈局。

江怡慧說，全台最大開發計劃「桃園航空城」已全面啟動，且繼鬼城青埔高鐵特區翻紅後，素有下一個青埔之稱的「航空城客運園區」亦受到關注。

進一步觀察桃園不動產e指通統計，航空城客運園區近年房價如騰雲駕霧，各類型住宅不論新舊大樓或是透天厝的產品，5來房價最少漲了近四成，新大樓產品更是漲勢洶洶，漲幅高達57.7%。