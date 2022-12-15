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桃園下個青埔夯！世紀鋼6.51億買地、房價5年漲5成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

根據公開資訊觀測站公告，上市鋼鐵大廠世紀鋼（9958）砸下6.51億，購買大園區航空城客運園區附近，鄰近大觀路的14筆土地，該筆交易土地位於居善醫院旁，總面積約15,917坪，主要為農業區土地，換算單坪約4.09萬，為實價登錄大園區南港段面積最大的土地交易。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，世紀鋼大力度砸下6.51億元，向自然人買下的大園區南港段14筆土地，其中有2筆道路用地、1筆水利用地，其餘11筆皆為一般農業地，該地居航空城計畫區、航空城客運園區、草漯重劃區之間，有機會成為桃園房市明日之星。

江怡慧分析，世紀鋼砸大錢購地，顯示看好航空城計劃發展，以及桃園人口紅利持續成長，因此重金卡位投資非營業用不動產，進行後續變更產業園區計劃。

她表示，該公司因已在桃園市觀音設有世紀離岸風電產業園區，如今持續在桃園海線砸大錢，購入客貨運園區旁的大片土地，不排除是為串連綠能相關產業發展布局。

江怡慧說，全台最大開發計劃桃園航空城已全面啟動，繼青埔高鐵特區翻紅後，有下一個青埔之稱的「航空城客運園區」亦受到關注。

進一步觀察桃園不動產e指通統計，航空城客運園區近年房價如騰雲駕霧，各類型住宅不論新舊大樓或是透天厝的產品，5來房價最少漲了近四成，新大樓產品更是漲勢洶洶，漲幅高達57%。

台灣房屋航空城直營門市 店長徐國強表示，大園的航空城客運園區，是近年轉紅的新興區域，當地新大樓今年平均房價已突破2字頭，中古大樓平均房價則還可見一字頭，在一片漲聲四起的桃園房市中，因房價親民而更具魅力，也吸引了不少觀音、大園以及在機場周邊就業者前來此購屋。

桃園客運園區。記者游智文／攝影
桃園客運園區。記者游智文／攝影
桃園客運園區。記者游智文／攝影
桃園客運園區。記者游智文／攝影

航空城 客運 房價

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