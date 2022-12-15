打炒房！平均地權條例下周排審 不動產代銷：房市寒冬別潑冷水
政府打炒房，「平均地權條例」修正草案下周三（21日）排審。中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成疾呼，部分修法內容爭議極大、界定模糊，且未與產業溝通，由於攸關全台6萬多名房產代銷從業人員生計，以及購屋者權益，「房市已進入寒冬，別再潑冷水了！」盼政府盡速邀集產業會商。
「平均地權條例」修法草案，包括限制預售屋轉售、管制私法人購屋、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄等五大「打炒房」重拳，預計明年元月會期結束前通過修法。
謝坤成說，「管制私法人購屋」須得到許可，形同私法人投資房地產完全被斷路，至於是僅限制預售屋？還是擴及成屋、都更老宅？政府需明確的定義，若私法人無法購買都更老宅，會影響都更案、危老整合進度。
謝坤成認為，「限制換約轉售」草案版本從預售屋，再新增新建成屋。預售屋限制換約轉售可以被接受，但新成屋被納入管制恐有爭議，因為成屋已過戶，屬於個人財產處分，且政府打炒房，已經有實價登錄、去年七月起實施房地合一稅2.0課以重稅，一旦納入，恐生民怨。
謝坤成指出，重罰炒作行為，界定模糊，又建立檢舉獎金制度，一旦草案通過將會有亂檢舉情事，主管機關各縣市地政局審核一份合約書要40天，加上查炒房等，屆時會讓地政局人員疲於奔命，延長審核期。
謝坤成強調，現在房市交易冷卻，此時再推行極有爭議的修法，加上央行貸款成數限制，不動產相關銷售勢必受到衝擊，中小型建商籌無資金，在金流中斷下，恐出現倒閉潮，也會增加都更危老重建難度。
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