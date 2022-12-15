台船搶得中油儲槽統包案 觸角延伸石化基礎建設

中油大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案招標，由台船以48億餘元得標，台船業務領域繼從造船本業拓展到風電工程後，觸角再延伸至石化基礎建設。

這起標案位在高雄港洲際貨櫃中心，採統包方式(EPC)發包，並以最低標模式決標，含工程設計、採購、建造、安裝及試車，預定 2026 年5月完工。

台船由造船本業首度跨足石化基礎建設，業務版圖再度擴展。台船表示，因為有製造鋼構的船體工廠，又有建造油輪的經驗，所以投入台灣石化基礎建設，能駕輕就熟；未來油槽工程所需的土建工程，則由台船新近成立「台船興業營造公司」承造。

台船近年脫離以往過度集中於商船的經營型態，積極轉型，營運方針朝向離岸風電、國艦國造及商船本業等三方向發展，如今再拓展至石化工業基礎建設。台船指出，台船全額轉投資的台船防蝕科技公司已在麥寮進行近10年的石化管線維修工程，這次再取得中油大林廠油品儲運中心標案，使台船在石化工程方面有更完整的參與。

台船上周才與海龍風場簽署水下基樁製造合約，為海龍風場打造63支水下基礎基樁。這次將船體鋼構製造的領域推向石化鋼構的統包案，將再開闢營運新契機。