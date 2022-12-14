興富發亞灣區特貿三案 獲三大公股行庫326億10年期聯貸

規劃為「5G AioT創新園區」的高雄亞洲新灣區，其中由興富發建設（2542）拿下的「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」之北基地，在完成與高雄市政府簽訂委託實施契約後，今(14)日由主辦銀行兆豐銀行、第一銀行及合作金庫等三大公股行庫共同統籌，主辦完成該案10年期新臺幣326億元聯合授信案。

高雄「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」，是由三大開發案組成，包括智匯方舟聯盟、興富發建設、國揚（2505）和台壽保團隊等，其中興富發建設拿下該案面積最大、面積達9,386.88坪的北基地；興富發建設指出，公司拿下該案北基地今日由統籌主辦銀行兆豐銀行、第一銀行及合作金庫，與興富發集團總裁鄭欽天、董事長曹淵博共同出席超過300億元聯合授信案簽約典禮，也是宣告眾所矚目的高雄亞灣旗艦開發案邁向新的里程。

興富發建設表示，該案北基地立地條件極優，配合興富發建設在不動產開發多年經驗，因此聯貸案釋出後，獲眾多銀行包括華南銀行、彰化銀行、上海商銀、農業金庫、永豐銀行及台中銀行等支持，超額認購籌組完成。

興富發建設拿下「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」之北基地，公司初估總銷金額挑戰700億元，該案建築外觀找來全球五大建築設計事務所之一的Aedas設計，全案暫定打造六大棟頂級商辦大樓。

「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案」為目前國內開發金額最高之公辦都更案，極具都市翻轉指標意義，其基地位於南台灣未來亮點「高雄亞洲新灣區5G AioT創新園區」核心，緊臨高雄市立總圖、展覽館及軟體科學園區，以高雄捷運環狀輕軌為重要交通樞紐，交通建設、商業及生活機能完善，為高雄市新興中心商業區及多功能經貿園區，考量在5G亞洲新灣區智慧城的政策帶動下，將可加速周邊腹地整合發展，成為國、內外科技新創人才匯集地、吸引企業進駐設立營運或辦公據點。