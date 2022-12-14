華固洪嘉昇：錯誤打炒房政策貿然上路 對房市、民眾權益影響很大

華固建設（2548）總經理洪嘉昇今（14）日在法說會中指出，下周排審的《平均地權條例》修法內容有諸多不當之處，像是私法人購屋採許可制、禁止預售屋換約等，相關內容對房市、民眾權益影響很大，尤其在目前全球經濟衰退之際，已讓買方縮手，且國內銀行端又緊縮土建融貸款成數，這時機要通過錯誤的打炒房政策，將衝擊建築業、民眾權益。

洪嘉昇指出，《平均地權條例》此次修法內容，中間還有很大的討論空間，建築業會持續與政府溝通。

他強調，若最終政府通過目前法案不做任何修正，對專注經營的開發商來說，即使市場後續因政策出現變化，但房屋市場剛性需求永遠都在，對財務穩健、信譽不錯的建商來說，仍具有相對優勢地位。

他指出，雖然目前房市因政府擬修法，造成買方購屋心態轉趨觀望，但他認為，想要購屋的民眾只要手中資金準備好，且負擔得起，並找到適合自己的產品，什麼時候都是買房的時機。