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華航首獲國家永續發展獎 為國內第一個獲頒此獎項的航空業者

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航首獲國家永續發展獎，為國內第一個獲頒此獎項的航空業者，由行政院長蘇貞昌（左）頒獎予華航董事長謝世謙（華航提供）
華航首獲國家永續發展獎，為國內第一個獲頒此獎項的航空業者，由行政院長蘇貞昌（左）頒獎予華航董事長謝世謙（華航提供）

華航（2610）2022年已接連榮獲海內外超過十個獎項，今( 14 )日於行政院「111年度國家永續發展獎」再傳捷報，從上百家企業團體中拿下企業類國家永續發展獎。華航首度參選即獲獎，在永續營運、社會服務、數位創新及綠色採購等面向表現傑出，為國內第一個獲頒此獎項的航空業者，華航董事長謝世謙出席領獎。

今年共有上百家企業及團體單位報名，分為教育、企業、民間團體及政府機關等4個類別，經歷三階段競爭激烈的評選，華航首度參加選拔即獲頒企業類獎項肯定，代表華航以具體行動落實「永續發展目標SDGs」成果豐碩。

華航公司強調，推動ESG腳步不停歇，長期將環境、社會與公司治理結合經營策略，接軌國際永續倡議，以聯合國永續發展目標、台灣永續發展目標制定執行原則，積極鏈結企業與其他利害相關者共同參與推動相關業務，善盡企業社會責任，也是此次獲獎的關鍵。

華航持續運用創新的方式，強化企業永續競爭力，除引領國內航空及運輸業，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告；也響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」飛行永續示範航班；最新 A321neo 客機全機隊交機飛渡作業添加 10% 永續航空燃油；另制定目標於 2050 年達淨零碳排放，為全球氣候環境保護盡心盡力。華航近期也與蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點，推廣低碳飲食及提供多元優質機上餐飲服務，持續展現永續綠實力。

華航 餐飲

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