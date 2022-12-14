Global Mall祭三招搶節慶聚餐商機 今年業績年增近三成

隨著疫情日常化，促動今年最後一波節慶商機熱潮。Global Mall表示，今年累計迄今業績、人潮較去年同期成長近30%，更超越疫情前2019年同期。把握實體人潮回歸，為迎接解封紅利，祭出三招-新櫃登場、耶誕及尾牙聚餐優惠、熱血主題打卡點全面吸客。預計將帶動改裝區域業績成長三至五成。

Global Mall不僅自11月中起啟動改裝，看準實體人潮回歸，迎接後疫情的實體社交、共感體驗全面崛起，加上年底添購家電需求，11、12月共計導入近10家餐飲、家電、運動體驗新櫃品牌，其中更有多家為百貨或商圈獨家櫃，包括神戶果実、開飯川食堂、全國電子、MONEY JUMP親子餐廳 、Let's play桌球聯盟、Boulder Space圓石空間攀岩場、培芝家電等。

因應耶誕、尾牙聚餐熱及世足賽火熱開踢一連串歡慶活動，Global Mall館內餐廳從耶誕佳節到年前尾牙訂席量增一倍，全台八店力推聚餐優惠6折起，桃園A19再加碼「尾牙訂席抽電影包場看、每人送購物金」超值方案，10人以上訂席吃尾牙，加碼每人贈購物金，還能享包場看電影抽獎。此外，搭配世足賽即將展開冠軍爭奪戰，不僅設有大銀幕提供球迷一起觀賽，再加碼粉絲團預測冠軍抽購物金活動，新北中和還設有新北獨家「adidas世足巨球」打卡點。

Global Mall表示，睽違三年隨著疫情解封，大眾對於線下體驗產生更多嚮往，期待實體社交互動，及透過活動體驗產生的共鳴共感連結，積極導入近10家餐飲、家電、運動體驗新櫃，其中，Global Mall桃園A19以全台百貨最大攀岩館、全台百貨首家專業滑雪場及兒童足球俱樂部吸客，成功創造顧客停留時間增長至3小時、會員客單價較其他環球分店超過30%，看準桌球熱加上低門檻、適合全齡化，12月底將引進百貨首家「Let's play桌球聯盟」，以互動科技打造桌球檯，讓打桌球更為好玩且易上手。

另外，Global Mall新左營車站下半年陸續啟動改裝，繼4樓引進「Le Phare共享空間」，12月更鎖定親子客群，3樓將導入兩大百貨獨家新櫃，包括從北市內湖起家、在親子界受歡迎的「MONEY JUMP親子餐廳」，顛覆親子餐廳既定印象，除了設有餐廳、並運用科技創造投影、畫畫互動，更延伸車站意象，以車子為主題，引進超夯「機甲戰車」不需設置賽道即可全場任意操控對戰、甩尾，還能發射水彈。

而高雄在地熱門的「Boulder Space圓石空間攀岩場」也首度進軍百貨，設置上攀牆、多角度抱石牆面，兩家新櫃預計於12月中下旬開幕。