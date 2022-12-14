中鋼董事長翁朝棟大膽預告 明年第2季景氣將爆發

中鋼明天棒線開盤前夕，董事長翁朝棟今午參加台灣螺絲公會第19屆第3次會員代表大會時向扣件業信心喊話，指今年台灣螺絲出口量可能破歷史新高，展現堅強韌性，大家都在詢問產業的春天在哪?他認為，明年第二季將會是爆發的時期。更笑說，螺絲公會代表大會選在中鋼明天棒線開盤前召開，「我敢來，就敢面對」。

翁朝棟今午致詞時說，螺絲公會代表大會竟選中鋼明天開盤前召開，但他既然敢來，就會勇於面對。台灣螺絲公會理事長蔡圖晉湊到翁的耳旁說，「明天的價格要降一下」，引起現場會心一笑

翁說，其實今年元月到11月，國內出口的螺絲總量達154萬噸，產值58.97萬美元，約合台幣1800多億，今年可能會破新高，創造台灣歷史紀錄，展現螺絲業堅強的韌性。

翁朝棟說，今年5月前，景氣始終低迷，很多人一直在問產業的春天在哪裡？但他認為，春天已經快到了，目前大陸清零政策已解封，推估景氣在明年元月應會升起，第1季估會平穩上漲，第2季則會爆發好轉。

「面對不景氣，不要太悲觀，明年應是轉機，大家要有信心」，中鋼明天將開盤，他今天敢來，就敢面對，未來中鋼將與扣件業、金屬工業中心、微軟及機械工會等單位合作無間，相信產業很快應會起飛。

翁說，副市長羅達生提及，歐盟已通過的邊境調整機制，明年10月1日將試辦，是碳關稅的試行期，明年起包括鋼鐵等業都要申報排碳，就中鋼與鋼鐵公會合作進行碳足跡盤查得知，我們的排碳強度比歐洲好，「大家心頭要抓定，不要擔心

」。