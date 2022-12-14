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代銷全聯會理事長謝坤成：房市夠寒冷籲政府勿再潑冷水

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
代銷全聯會理事長謝坤成說，房市已經夠寒冷了，拜託政府勿再潑冷水。記者宋健生/攝影
代銷全聯會理事長謝坤成說，房市已經夠寒冷了，拜託政府勿再潑冷水。記者宋健生/攝影

備受各界關注的《平均地權條例》修正草案，預計本月21日納入立法院議程排審，中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成今(14)日痛批：「房市已經夠寒冷了，政府還在潑冷水，真的會死很多人！」

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰稍早也坦言，目前房市冷到極點，過去房地產正常交易時代，每周平均都有30組來客量，現在剩不到5組，多數建案交易趨緩，甚至數月業績都掛零，目前房市上下游產業幾乎是喝西北風來度寒冬。

謝坤成強調，部分修法內容爭議極大，無異殺雞取卵。尤其央行貸款成數限制，不動產相關銷售勢必受到衝擊，中小型建商在金流中斷的情況下，難逃倒閉命運，屆時全台爛尾樓叢生，恐無助居住正義，年輕人還是買不起房，拜託政府三思，不要再潑冷水了。

立法院內政委員會近期將行政院於今年4月提出的《平均地權條例》修正草案納入議程排審，要趕在明年元月會期結束前通過修法，謝坤成直指這項作為，完全不顧及產業蠻橫式修法，將嚴重衝擊國內不動產市場。

謝坤成表示，此次修正草案五大措施，主要有「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」。其中三項法案定義不清，疑慮甚大更侵害人民財產，徒增不動產交易糾紛。

他也指出，首先在「限制換約轉售」中，目前草案版本從針對預售屋再新增「新建成屋」，這個新建成屋定義不清，若已過戶至購屋族手上，就不再屬於權利讓渡，而是產權明確的交易。且目前已實施房地合一稅2.0的重稅，明顯配套措施不足。

謝坤成也點出第二項爭議，就是「管制私法人購屋」，草案一過私法人購屋須得到許可，形同法人投資房地產完全被斷路，甚至會影響都更案、危老整合進度，這一塊需要很明確的定義，來告訴市場到底可以買還是不能買。

最後，謝坤成針對「重罰炒作行為」，也痛批草案內容過於空泛與模糊，針對業者採連坐受罰，罰額高達100萬元至5,000萬元，目前全台灣房產銷售從業人員約6萬人，包含仲介與代銷人員，他感慨：「這比販毒罰錢還貴！」

謝坤成呼籲政府，不要不顧產業發聲蠻橫式修法，目前市況轉冷，強行將打炒房修成「草打房」，容易扭曲市場，無助居住正義，年輕人還是買不起房。

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