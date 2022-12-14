解密》模範生巨大 為什麼會放任庫存放到變成雷？

摘要 1.巨大2022年前3季淨利突破56億元，創歷史新高；10月底，面對自行車疫情紅利退潮，巨大相當樂觀。不料12月，巨大卻宣布將展延供應鏈貨款票期45天。 2.那麼賺錢的巨大無法如期支付款項，與「庫存量」息息相關。巨大自產自銷比重高達65%，無論是材料與成品的庫存，它長年都高於同業。 3.2023年上半年前，巨大勢必要減產才能避免情況惡化、衝擊未來營收；下半年如景氣復甦不明顯、龐大庫存無法有效去化，將考驗巨大的變現力。

當企業淨利飆出歷史新高，賺得盆滿鉢滿之際，卻陷入無力支應貨款，必須找協力廠商量展延票期的困境，這是什麼狀況？

這種不可思議的情境，正發生在10月底剛滿50歲的全球自行車龍頭巨大。

原本，巨大今年前3季淨利突破56億元，年增率達16％，創下歷史新高水準，而且在全球景氣翻轉的關鍵時刻，自行車因為環保減碳的特性，也被市場認為是逆勢抗跌的產業之一，氣勢如虹。

尤其10月底，巨大董事長杜琇珍與執行長劉湧昌接受商周專訪，提及自行車疫情紅利退潮的新挑戰時，雖坦言有「歐洲（需求）會退，但不會退太多」、「美國是有去庫存的壓力」等隱憂，但對前景仍相當樂觀。

然而，不尋常的是，12月12日，巨大卻對外證實，有發出一紙「要求供應鏈自12月起至明年3月，將貨款票期展延45天」希望協力廠商能共體時艱的信件，面對各方對巨大資金緊張的質疑浪潮湧進。

「你要相信我們真的沒有資金問題。」劉湧昌對商周記者強調。

為何這家賺錢企業無法如期支付貨款？「巨大是成也庫存，敗也庫存。」一位不願具名的中部自行車設備廠二代說。

景氣好的高庫存：賣到同業眼紅的贏家

原來，巨大由於有捷安特等自有品牌與經銷門市，高達65%自產自銷的比重比同業更高，而且2021年營收818億元的規模，也比美利達等同業大兩倍以上，因此無論是材料與成品的庫存，它長年都高於同業，並非近期才發生。

好處是，像是2020年，疫情衝擊，導致零組件斷料，市場需求大爆發時，別人無車可賣，巨大因庫存較高，有源源不絕的貨源能滿足市場，成為當年能讓獲利最大化、讓同業都眼紅的贏家企業。

「它一向庫存都比別人高，前二年，我們沒車，也很羨慕它有車能賣，也不能說什麼。」一家上市櫃自行車廠高層說。

景氣壞的高庫存：應變不及，反淪為首當其衝的受災戶

相對壞處是，當市場需求快速反轉，一旦應變不及，它也會是首當其衝的受災戶，因為它買進的材料、零件，或是組裝完成、擺在倉庫或門市的單車，都比別人更多，甚至賣給品牌商或經銷商的單車，也因為對方賣不掉，也造成付款延遲，大量投入的資金無法變現回收，就成為卡住企業營運的現金流的一大威脅。

攤開巨大財報，今年前3季應收金額與存貨合計金額逼近551億元，約營收8成，其中存貨金額375億元，創下新高。這等同巨大生產的車子許多賣不出去，或是賣掉了卻還拿不到錢，因此無法變現入帳，導致明明很賺錢，卻需要協力廠商一起分攤來自代工客戶給巨大的延遲付款壓力。

「它（巨大）合理存貨天數應該在100天到120天，現在飆到180天，應收帳款也暴增，這就是銷售不如預期。」一位資深會計師分析巨大財報說。

三大自行車組車廠，比巨大更危險的是愛地雅，因為它的應收金額與存貨合計金額的營收占比率達96%，至於美利達，由於同數據的營收占比僅約52％，還處於相對合理的水位，因此相對安全（詳見以下自行車三雄比較表）。

三大自行車組車廠，愛地雅比巨大庫存嚴重，美利達最穩健。

短線有撐，若2023下半年無改善將掀產業危機

這將對巨大帶來多大的衝擊？短線有撐，但一拖長，中長線恐拖累整個產業發展。

綜合多方說法，短期，也就是明年上半年前，由於現在市場上已經是超額供給，巨大又有大量庫存，因此勢必要減產，才能避免惡化，降低未來營收衰退的衝擊；不過財務面，由於巨大團隊已經事先採取現金增資、發行公司債等策略，目前帳上現金與約當現金還有超過130億元，有望安然撐到明年上半年，但受到巨大衝擊且體質較差的協力廠商就很難說。

但中長期，也就是明年下半年的挑戰是，假如景氣復甦仍不明顯，龐大庫存仍無法有效去化，那巨大勢必要進一步籌錢應急，屆時的考驗是，巨大的變現力，包括土地質押、股價質押的實力。

由於巨大在台灣並沒有雄厚的土地資產，能拿來抵押借錢，而股價，由於上述減產、營收下滑，價格勢必受到牽連下跌，且當前的異常狀況無法解除，很可能拖越久、跌越大，到那時候抵押借貸的價格也會打折，屆時要看大股東願不願意拿過去獲利來幫助企業度過難關，假設上述關關難過，整個台灣自行車產業恐陷入更大的危機。

對此，巨大發言人李書耕回應指出，假如巨大狀況真的那麼糟，那就不會採取限期展期的作法，會這樣做，就是有信心在明年三月前解決問題，回復正常營運售，這次主要是因應代工客戶需求，基於危機意識考量，才做出分攤風險的展期要求，此外，雖然巨大今年還未減產，但不排除明年會採取保質減量策略因應。

資誠聯合會計師事務所前所長張明輝還指出，自行車只是台灣外銷產業的縮影，巨大也是第一個發難的企業罷了，這種全球消費力衰退的經濟衝擊才正要開始，包含電子零組件、筆電、IC通路商等早就都遇到這股急轉直下的逆風，只是每家業者因為產業不同、應變好壞不同，災情程度還不像巨大那麼明顯，因此台灣應該小心接招應對，互相幫忙，才有機會一起度過難關。

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