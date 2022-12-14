中天關台將屆兩周年 華視進駐52台普及率將達73.31%

中天關台屆滿兩年，原本的52頻道陸續由華視、台視替補；NCC（國家通訊傳播委員會）今日決議，許可20家系統業者將52台變更為華視新聞資訊台，預計今年底前華視新聞資訊台普及率將達73.31%，目前僅剩TBC、大豐系統台的52台仍維持空頻。

NCC今日決議，許可凱擘集團所屬金頻道等12家、台固集團所屬永佳樂等5家、大新店民主、屏南及新彰數位等共20家系統經營者申請頻道變更涉第52頻位替補華視新聞資訊台案。

NCC說明，除凱擘集團所屬12家系統經營者中之陽明山、新竹振道與南天係將「華視新聞資訊台」由第296頻位移頻至第52頻位，並由免費頻道改為基本頻道、新彰數位由第150頻位移頻至第52頻位，並由免費頻道改為基本頻道外，所餘16家系統經營者均是將「華視新聞資訊台」新增於第52頻位。

針對這次的52台頻道變更案，NCC表示，已於10月5日邀請申請人、利害關係人華視到會陳述，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性、其他公共利益，並參酌地方政府意見後，予以許可。NCC盼能藉由華視新聞資訊台上架第52頻位，提供消費者多元收視選擇，增進新聞區塊頻道多元性。

不過，今年華視新聞內容也出錯多次，主要原因有二，一是編輯人力不足，二是數位設備操作有改善空間，先前華視表達會增補新聞、工程部人力至360人以上，明年更要增補到400人；NCC指出，依照華視報進來的最新人力數據顯示，目前相關人力已然增補到360人，NCC預計明年1月份會到華視進行實地審查。