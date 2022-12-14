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台船標得中油26座儲槽統包案 預定2026年5月完工

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台船今（14）日宣布，取得中油的「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案」標案，該標案採最低標模式決標，由台船得標，合約金額約48億餘元。本案位於高雄港洲際貨櫃中心，採統包方式(EPC)發包，含工程設計、採購、建造、安裝及試車，預定2026年5月完工。

台船表示，公司近年在鄭文隆董事長帶領下進行轉型，希望走出新的面貌，脫離以往過度集中於商船的經營型態，近年來已將營運方針朝向離岸風電、國艦國造及商船本業等三方向發展。本日再將業務領域擴展至石化工業的基礎建設。

事實上，台船有完整健全製造鋼構的船體工廠，又有豐富優異的油輪建造實績，投入台灣石化基礎建設，駕輕就熟。至於油槽工程所需之土建工程亦將由台船新近成立「台船興業營造公司」承造（該公司目前正全力投入員工住宅『船佳堡』之興建工程中）。因此本標案之取得將使台船正式將營業觸角發展出新的方向，未來將繼續擴充這方面的能量，創造台船新的營收。

台船的全額轉投資「台船防蝕科技公司」已在麥寮進行了將近10年的石化管線維修工程，今日標案的取得將使台船在石化工程方面有更完整的參與。

台船在上週與海龍風場簽署水下基樁製造合約，為海龍風場打造63支水下基礎基樁。大型鋼構的施作能力本就是台船公司的強項，此番台船將船體鋼構製造的領域推向石化鋼構的統包案，將為台船再開闢一個新機，未來台船也將在近年來中油公司推出的大量石化基礎建設中，扮演國家隊的生力軍。

台船將結合相關事業體的資源以在地深耕永續經營為目標，勇敢改變與創新，接續發展四大事業群「商船本業」、「國艦國造」、「離岸風電」、「石化基建」，再次擴大轉型，期領業界風騷！

台船 離岸風電

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