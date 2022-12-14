離岸風電區塊開發第1期選商出爐 6業者得10案場

市值一度破兆元的長榮集團，在經歷全球海運超級景氣後，卻在今年爆發赤裸裸的兄弟之爭，面對這場突如其來的經營權相爭，在四兄弟中一向最低調的張家老大張國華居中折衝，最後發揮智慧，在紛亂中一槌定音，守護長榮帝國逐步走向專業經理人制。

2022-12-14 12:57