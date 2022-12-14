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離岸風電區塊開發第1期選商出爐 6業者得10案場

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部今(14)日完成第一期選商開價會議，依序計有渢妙、海鼎二、海鼎三、加能、海盛，環洋、海峽、北能、達天、又德等6家開發商共計10個離岸風場，其中兩風場預計2026年起陸續併網，其他皆預計2027年併網。

經濟部依「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」於今(2022)年9月30日完成離岸風電區塊開發第1期選商收件作業，工業局分別於10月22日、10月24日、10月27日、11月1日、11月2日、11月3日召開多場次「產業關聯分組」審查會議，能源局續於10月30日召開「離岸風力發電區塊開發第一期選商作業產業關聯(海事工程、工程設計、電網穩定儲能設備)」審查會議，11月7日召開「離岸風電區塊開發產業關聯執行方案」審查會議，11月8日召開「離岸風力發電區塊開發第一期選商作業技術與財務能力」審查會議。

經濟部強調，秉持嚴謹、公平、公正立場，於符合相關法規及行政程序完備原則下，嚴格把關區塊開發審查，評選優良廠商參與我國離岸風電建置。

選商結果，計有渢妙、海鼎二、海鼎三、加能、海盛，環洋、海峽、北能、達天、又德等6家開發商共計10個離岸風場，其中，海鼎二、海鼎三風場預計2026年起陸續併網，其他皆預計2027年併網。另因部份案場範圍重疊，經濟部將審慎套疊圖資後，於年底前正式函知各開發業者。

離岸風電 經濟部 風力發電

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