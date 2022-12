阿聯酋航空Skywards及加拿大航空Aeroplan啟動聯合忠誠會員計畫

阿聯酋航空與加拿大航空強化雙方合作關係,宣佈提供聯合忠誠會員計畫優惠予飛行常客。雙方於阿聯酋航空集團杜拜總部簽署協定,阿聯酋航空Skywards會員將可透過加拿大航空的飛行網絡前往全球220多個航點,加拿大航空Aeroplan會員則可經由阿聯酋航空營運樞紐杜拜,飛往六大洲130多個城市,雙方會員並可在搭乘對方航班時賺取或兌換哩程數,於即將到來的旅遊旺季,享有更多旅行優惠。

阿聯酋航空Skywards部門資深副總裁Nejib Ben Khedher表示:「我們很高興能正式啟動與加拿大航空的聯合忠誠會員計畫,強化雙方的夥伴關係,讓近4,000萬的飛行常客可經由多達350多個城市的聯合飛行網絡賺取及兌換哩程,同時享受貴賓休息室使用權等精選禮遇。我們希望藉此為阿聯酋航空的忠誠會員開拓視野,也為Aeroplan會員提供更多機會,體驗阿聯酋航空屢獲殊榮的產品及卓越服務。」

加拿大航空產品、行銷及電子商務資深副總裁兼Aeroplan總裁Mark Youssef Nasr表示:「兩間在當地深獲認可的航空公司,攜手結合彼此在該地區最出色的忠誠會員計畫,提供更不同凡響的服務給消費者,讓不論是往返加拿大探訪親友或探索旅遊樂趣的各地旅客,都能從中享受福利。我們很榮幸能與阿聯酋航空Skywards合作,Aeroplan也將持續兌現對會員travel more and travel better的承諾。」

提供更多旅遊選擇與賺取哩程數機會

阿聯酋航空Skywards會員可在搭乘符合條件的加拿大航空航班時賺取哩程數,並能分別以8,000點與16,000點起的哩程數,兌換加拿大航空飛行網絡中經濟艙與商務艙的單程獎勵機票。欲瞭解更多資訊請點此。

Aeroplan會員則可根據所購買的票價類型,在符合條件且由阿聯酋航空營運的航班賺取及兌換Aeroplan積分。欲瞭解更多資訊,請參考加拿大航空網站。

Aeroplan會員將能以15,000點以上積分兌換阿聯酋航空經濟艙及商務艙的單程機票,且不需額外支付航空公司附加費,只需一張機票即可與Aeroplan廣大的航空合作夥伴結合,創造無數獎勵的可能性。2023年初亦將開放旅客使用Aeroplan積分兌換阿聯酋航空頭等艙機票。

貴賓休息室使用權

阿聯酋航空Skywards白金及金卡會員若搭乘阿聯酋航空或加拿大航空經濟艙,還可與一位同行旅客一同於多倫多機場享受加拿大航空的楓葉貴賓室及Air Canada Café。

Aeroplan Elite 50K、75K及Super Elite會員如搭乘阿聯酋航空經濟艙,亦可於杜拜與一名同行旅客一起免費使用阿聯酋航空商務艙貴賓休息室。

連結北美洲、亞洲、中東及非洲

阿聯酋航空與加拿大航空目前已啟動聯營合作夥伴關係,拓展雙方在北美洲、亞洲、中東及非洲的飛行網絡。阿聯酋航空的旅客現在可預訂往返多倫多及卡加利、艾德蒙頓、哈利法克斯、蒙特婁、渥太華及溫哥華等其他加拿大城市航班。

加拿大航空的旅客亦可透過阿聯酋航空綿密的飛行網絡,經由杜拜解鎖更多熱門旅遊目的地,如:位於印度次大陸的可倫坡、達卡、喀拉蚩與拉合爾;位於東南亞地區的曼谷、河內、普吉島、吉隆坡與新加坡;中東城市吉達與馬斯喀特,以及非洲著名的阿迪斯阿貝巴及三蘭港。

屢獲殊榮的忠誠計畫

阿聯酋航空Skywards憑藉領先業界的措施及創新產品,榮獲2021年飛行常客(Frequent Traveller Awards)「歐洲、中東及非洲年度計劃(Program of the Year in Europe, Middle East and Africa)」與「最佳旅客服務獎(Best Customer Service)」。Skywards會員忠誠計劃亦榮獲 2022年World Travel Awards「全球領先航空公司獎勵計劃(World's Leading Airline Rewards Programme)」,並獲《今日美國》2022年讀者評選為最佳飛行常客計劃前10名。

加拿大航空Aeroplan會員酬賓計畫自2020年11月重新上線後,持續被認可為美洲最佳航空忠誠計畫之一。近期更榮獲2022年Freddie Awards的最佳兌換能力獎(Best Redemption Ability),並於 2021 年獲頒飛行常客獎由會員們票選得出的「會員票選的最佳賺取及兌換能力獎(Best Earn & Redemption Ability)」。