運費只要68元起、保證當日配 Lalamove提聖誕年末物流三大觀察

迎來聖誕年末旺季，批發零售、電商、餐飲業、會展活動等配送需求大幅提升，許多業者也面臨全台物流配送延遲的挑戰。即時快遞平台Lalamove保證100%當日配達，旺季下仍提供價格最划算的即時快遞服務，機車快遞每單只要68元起，貨車每單只要140元起，主打以「高性價比」與「每單專件專送」搶市，24小時隨叫隨送，推升總註冊用戶突破110萬。

迎戰年末旺季，Lalamove推新用戶快遞運費五折，即日起至12/31，輸入優惠碼LAMAS，即可享機車、貨/廂型車五折優惠，最高可折600元。迎接2023年，即日起打開App點擊「邀請好友」功能，朋友完成首張訂單後，用戶與好友都可獲得價值2,023元優惠券。個人用戶加入「獎勵計劃」會員，於12/25前每次完成訂單即可賺取雙倍Lala點(原1元=1 Lala點)，1點變2點，送越多獎越多。

瞄準聖誕年末快遞需求，Lalamove台灣總經理丁彥宇提出台灣市場三大物流觀察：一、「吹起貨車快遞風！」2022年Lalamove貨車快遞業績年增長七成，觀察到即時快遞的需求不再僅限於機車，中小企業貨車需求顯著提升，例如大量大件出貨/調貨、會展活動進撤場、製造業大型機具配送等。Lalamove相較傳統物流業者更快更有彈性，帶動市場吹起貨車快遞風潮，改寫不僅限於小貨量且短距離的機車，貨車快遞也可享受專件專送的一站式物流，大量大件物品也沒問題。

二、「即時快遞X傳統物流」中小企業自建物流成本過高，即時快遞X傳統物流搭配，共創物流解決方案。年末需求暢旺，Lalamove主打高度彈性，免綁定合約，也無最低出貨量限制，每趟皆以車型與里程計價，相比中小企業選擇自建車隊，可節省四成費用。三、「省時省力成主流！」疫情改變用戶使用習慣，即時快遞從食物外送、物資配送等多方面深入生活，市場對即時快遞的依賴度只增不減。