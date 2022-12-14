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中捷綠線市府站冠德得標 打造正七期208公尺高大樓

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠市府站由冠德建設與中鹿開發合作得標，將打造七期208公尺高樓。圖／交通局提供
台中捷運綠市府站由冠德建設與中鹿開發合作得標，將打造七期208公尺高樓。圖／交通局提供

台中市捷運綠線市政府站(G9-1)招商，交通局12月5日評選出最優申請人，冠德建設公司攜手中鹿開發公司獲選，預估投資106.55億元，規劃地下7層、地上43層、樓高208公尺建物。

初步由Global Mall環球購物中心經營地下商場，中層將有青年創業孵育與區內商務會展空間， 高樓層是凱悅酒店進駐，頂層委青鳥書店營運。

捷運綠線市政府站分G9-1、G9-2土地開發基地招商案，臨台灣大道、文心路，未來捷運藍線也將在此處共站轉乘，基地面積達2053坪，土地開發基地面積最大、容積率最高等優勢。這次招商基地G9-1用地對側的G9-2用地條件相當，是捷運綠線壓軸場站，多家潛在投資人洽詢中，交通局表示將接續推出招商。

交通局長葉昭甫說，嚴格評選後，由冠德建設、中鹿開發獲選為最優申請人，日本設計株式會社與趙英傑建築師事務所合作規劃設計。森大廈執行底層商場規劃設計，冠德集團旗下Global Mall環球購物中心統一經營。

中樓層除規劃企業辦公空間，考量青年創業孵育與區內商務會展需求，分別委託財團法人工業技術研究院開放實驗室、集思國際會議顧問股份有限公司營運共享辦公室、會議中心。

高樓層旅館與國際品牌凱悅酒店集團合作，頂層多功能展演廳委由青鳥書店進駐營運，目標是取得EEWH綠建築及低碳建築鑽石級認證、LEED綠建築與智慧建築黃金級認證。

葉昭甫說，市府持續推進捷運綠線延伸、捷運藍線、機場捷運橘線、屯區捷運環狀紫線，加上已通車的捷運綠線，打造台中成為捷運城市。捷運各站點將是都市發展重要節點，引進人流，配合高密度土地使用與都市設計，帶動地方發展。

市府連續2年完成捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站、四維國小站及南屯站等土地開發案招商，合計投資金額逾70億元。

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