卡位名店商圈！建商砸5.2億元買佳德鳳梨酥旁透天

南京東路知名伴手禮名店佳德鳳梨酥，一直是觀光客必訪名店，也帶動區域人潮與商圈身家。據最新實價登錄顯示，佳德旁的四層樓透天店面，今年7月以總價5.2億元轉售，買方為華造建設，創下實價登錄以來，松山區最高總價透天交易，其建物248.66坪、土地75.93坪，土地單價約685萬元，目前租客為連鎖按摩會館，仍持續經營中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，南京東路透店就位於知名伴手禮佳德鳳梨酥旁，長期都是觀光客必經之地，店面效益高，疫後國門重啟後，商圈可望逐步恢復榮景。由於該透天屋齡已超過40年，符合危老標準，且該透店坐落土地為商二用地，容積率630%，未來改建效益頗高。

此外，今年衡陽路也有一筆透店交易，土地坪48.1坪，以約2.57億元售出，換算土地單價約534萬元，租客為傳統點心店。而民生東路二段也有兩層樓透店轉售，目前牛排店仍承租營業中。

張旭嵐指出，疫情重創大型商圈店面，因此近年台北市精華商圈的店面交易少，高價店面交易也不多，而今年有兩筆大型透店交易，位在以商辦為主的商圈，不僅上班族人流高，土地價值也高，在原本就已經有穩定租客的情況下，直接可先收租當現成房東，未來還有危老都更效益，成為建商或投資人積極收購的優質物件。