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北市最熱中古屋交易在這三區 房仲：高CP值成熱銷關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

房子地段條件佳、公設比低以及房價較為實惠一直是中古屋的特點，永慶房產集團據實價登錄資料，統計今年前11月台北市各行政區屋齡5年以上的熱門中古屋交易行情，以中山區交易件數1647件奪冠，內湖區居次，大安區則是第三名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區位於台北市蛋黃區，人文歷史豐富、交通機能發達，加上百貨商場林立，各項生活機能完善，此外，還有中山運動中心、林森公園以及藝術館等人文場所，加上許多老牌大公司總部設立於此，商業活力強勁，不少購屋族選擇在此處扎根，吸引大批自住、置產客入住。

若再觀察中古住宅大樓熱門交易路段多座落於民生東路一段、林森北路以及新生北路二段等路段，大樓單價平均約72.5萬；而公寓產品則集中於林森北路、新生北路、松江路以及中山北路一帶，6字頭房價相較於台北市其他蛋黃區親民許多，不失為想進駐台北市的優先選擇。

坐擁內湖科技園區的內湖區則以1106件位居交易量第二名，陳金萍表示，內湖區早期雖為北市蛋白區，但自從工業區成功轉型成科技園區後，大量商業活動與就業人口進駐，成為購屋族的熱門地段。

陳金萍指出，內湖區住宅大樓平均單價為66.2萬，民權東路六段、成功路及星雲街皆是炙手可熱的路段；公寓單價平均50.8萬，熱門路段分布在內湖路一段、康樂街及成功路等。

交易量第三名則由大安區拿下，交易量為880件，大安區可說是蛋黃區中的蛋黃區，陳金萍表示，大安區地理位置優越，大眾運輸系統發展完善，區域內覆蓋多座捷運站，加上學區、商業活動、行政資源與生活機能等優勢，整體發展成熟，深受不少中高資產族群的青睞。

陳金萍表示，觀察大安區的中古屋交易，以住宅大樓與華廈為大宗，均價為98.8萬，熱門路段包括忠孝東路四段、復興南路二段、信義路四段及仁愛路四段；公寓均價則落在80.8萬，泰順街、和平東路等路段買氣較為熱絡。

陳金萍說，台北居大不易，高房價時常讓人望而卻步，新成屋的價格一般家庭往往難以負擔，想在大台北地區置產的購屋族不妨將目光轉向中古屋，中古屋通常較預售及新成屋更加實惠，並且多位於生活機能成熟的鬧區，成為很多青年族、首購族的首選。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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