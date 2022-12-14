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美時取得Alimta台灣市場權利 為癌症產品線增添生力軍

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

跨國特殊學名藥廠美時（1795）今（14）日宣布，董事會通過購買禮來公司（Eli Lilly and Company）旗下品牌產品Alimta®（Pemetrexed）在台灣市場的相關資產，包括100mg及500mg等劑量的商標、藥證及相關製程技術，交易金額為6,200萬美元。

根據交易協議，待雙方協議中之交割條件達成後，美時將即刻接手Alimta在台灣市場的銷售業務。

美時表示，Alimta的適應症為非小細胞肺癌（NSCLC）和惡性間皮細胞瘤（MPM）的治療，並為非小細胞肺癌治療療程中、具有高度品牌忠誠度的一線藥物。根據IQVIA的市場數據，截至2021年12月底之前12個月的市場銷售總額約為4,800萬美元，而其主要通路為台灣大型醫院和醫學中心。

美時表示，數十年來，肺癌一直是台灣最主要的死因之一，每年有約15,000名病患深受肺癌之苦。美時總經理Petar Vazharov表示，公司一直致力於透過提供更多治療選擇，以改善癌症患者的生活品質。收購 Alimta具體展現了美時的使命，並使美時在旗下亞洲核心市場中的台灣、成為癌症用藥領域的領導者。

美時在過去六年裡，持續地建構更為完整的肺癌藥物產品組合，其中包括內部自行開發的Vinorelbine口服軟膠囊等複雜學名藥和對外授權之品牌新藥產品Zepzelca（lurbinectedin）等。

美時 肺癌 癌症

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