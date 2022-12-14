明年長約將降價 貨櫃三雄：可能減班、降速

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

面對明年的長約價格可能大幅下降，貨櫃三雄均表示，現貨運價走低後，長約必然會調整，除了將個別與客戶協商外，減班、降速都是可能的做法，另外，為了讓船隊能符合環保要求，舊船也會陸續汰除。

今年以來運價下跌後，貨櫃輪的長約客戶前此已面臨合約縮減與現貨市場價差，譬如長榮、陽明都依各家協議運價及服務需求不同，分別進行個案討論。貨櫃輪業者說，明年長約價格一定會降下來，但會與客戶達成雙贏的協議。

展望明年航運市場好壞，貨櫃業者表示還是得看供需情況，但IMF估計全球經濟目前預估仍維持正成長；在供給部分，看到新船交付，艙位增加8.2%，但不過明年CII（碳強度指標）的實施，可能會影響10%的艙位，更何況新船交付增加的艙位也不是一步到位，實際供給增加並沒有想像的那麼嚴重。

為了因應明年的景氣不明問題，萬海縮減運力開出第一槍，直接將船舶送拆解場，以因應新船隊加入。

對航商來說，現貨價格大跌後，合約價面臨大幅下修的命運，沒有高價長約的利基，航商仍會以各種手段保護現貨價格。

價差 長榮

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