全家股權風暴延燒！大股東龍邦啟動法律戰 要求復原對全家持股

針對泰山（1218）大賣全家（5903）持股，大股東龍邦國際（2514）啟動法律戰。泰山今(13)日傍晚公告，已收到龍邦旗下保勝投資公司的「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」，龍邦對此強調：「進入法律程序依法進行。」

但對於何時召開股東臨時會，推動泰山董事會全面改選，龍邦仍不願多談，僅表示一切都會依法進行。

泰山本月2日董事會決議，並在5日以鉅額逐筆交易方式完成處分4.33萬張全家股票，交易總金額高達80.97億元。

泰山今天指出，公司已收到智慧財產及商業法院商業庭通知，聲請人保勝投資的「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」，請求禁止執行民國111年12月2日第22屆第8次董事會通過的討論事項第二案，即「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」的行為。

泰山表示，將委請律師進行後續因應措施，對公司財務業務影響及預估影響金額，則在審慎評估中。

針對泰山大賣全家持股，龍邦董事長劉偉龍日前召開記者會，強烈抨擊「這項交易是有史以來最惡劣的共同篡謀掏空公司案」，呼籲政府主管機關應正視並儘速展開調查，以保障廣大股東的權益。

劉偉龍同時指出，龍邦連同本身持股，目前至少已取得超過53%過半股權支持，這還不包含其他不同意交易的散戶股東及投資機構，龍邦將申請儘速召開股東臨時會，討論交易案的合法性，同時全面改選董事。

劉偉龍強調，泰山刻意逐筆處分全家股票，就是為規避公開收購的相關規定，對公司治理造成不可抹滅的損害，更漠視廣大股東權益。龍邦已循正規管道向主管機關提出申訴並依法提告，同時申請凍結相關交易，尋求這批已售出的全家股票恢復原狀。