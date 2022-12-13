快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

自首、下跪磕頭無用...紙雕師刺死超商店員 判死理由出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家股權風暴延燒！大股東龍邦啟動法律戰 要求復原對全家持股

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
針對泰山大賣全家持股，大股東龍邦國際啟動法律戰。泰山今(13)日傍晚公告，已收到龍邦旗下保勝投資公司的「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」。記者葉信菉／攝影
針對泰山大賣全家持股，大股東龍邦國際啟動法律戰。泰山今(13)日傍晚公告，已收到龍邦旗下保勝投資公司的「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」。記者葉信菉／攝影

針對泰山（1218）大賣全家（5903）持股，大股東龍邦國際（2514）啟動法律戰。泰山今(13)日傍晚公告，已收到龍邦旗下保勝投資公司的「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」，龍邦對此強調：「進入法律程序依法進行。」

但對於何時召開股東臨時會，推動泰山董事會全面改選，龍邦仍不願多談，僅表示一切都會依法進行。

泰山本月2日董事會決議，並在5日以鉅額逐筆交易方式完成處分4.33萬張全家股票，交易總金額高達80.97億元。

泰山今天指出，公司已收到智慧財產及商業法院商業庭通知，聲請人保勝投資的「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」，請求禁止執行民國111年12月2日第22屆第8次董事會通過的討論事項第二案，即「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」的行為。

泰山表示，將委請律師進行後續因應措施，對公司財務業務影響及預估影響金額，則在審慎評估中。

針對泰山大賣全家持股，龍邦董事長劉偉龍日前召開記者會，強烈抨擊「這項交易是有史以來最惡劣的共同篡謀掏空公司案」，呼籲政府主管機關應正視並儘速展開調查，以保障廣大股東的權益。

劉偉龍同時指出，龍邦連同本身持股，目前至少已取得超過53%過半股權支持，這還不包含其他不同意交易的散戶股東及投資機構，龍邦將申請儘速召開股東臨時會，討論交易案的合法性，同時全面改選董事。

劉偉龍強調，泰山刻意逐筆處分全家股票，就是為規避公開收購的相關規定，對公司治理造成不可抹滅的損害，更漠視廣大股東權益。龍邦已循正規管道向主管機關提出申訴並依法提告，同時申請凍結相關交易，尋求這批已售出的全家股票恢復原狀。

泰山 股東臨時會 全家便利商店

延伸閱讀

奇蹟之家為新家園募款 盼繼續為新北泰山400個家庭服務

泰山賣全家股啟示：老字號恐易主，誰還記得八寶粥？

龍邦盼召開股臨會 泰山4點聲明回擊擬提告

龍邦董座劉偉龍鬆口 將召開泰山股東臨時會全面改選

相關新聞

全家股權風暴延燒！大股東龍邦啟動法律戰 要求復原對全家持股

針對泰山（1218）大賣全家（5903）持股，大股東龍邦國際（2514）啟動法律戰。泰山今(13)日傍晚公告，已收到龍邦...

延票風暴燒！巨大：明年上半年回歸庫存水準 不影響公司財務、業務

巨大（9921）集團對供應商發出因庫存水位過高，展延票期45天一事公告重訊說明，預計明年上半年可回歸正常庫存水位，而且對...

房市降溫中修法打炒房？專家：落井下石、敗選祭品

立法院內政委員會近期將排審《平均地權條例》修法草案，傳出要趕在明年元月會期結束前通過修法，商總主席賴正鎰今天說，政府一年...

陸保廠地上權明年開標 底價近74億元、創史上第三高

地上權大案登場！財政部國產署12日公告「陸軍保養廠C基地案」，此案為台北市僅存大型精華區土地，面積近1.6公頃，緊鄰信義...

史上第三高！陸保廠地上權底價近74億元 明年開標

國產署昨（12）日公告招標「陸軍保養廠C基地」地上權，權利金底價74億元，為國有地上權史上第三高底價，僅次於2020年的...

幸福空間大調查 信義房屋：這三要素成疫後主流需求

信義房屋推出「幸福來敲門」活動，持續關心老客戶，日前針對近２萬名已有購售屋經驗的客戶調查「我認為的幸福居住空間是什麼？」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。