土耳其全球殘疾者基金會來臺採購設備 指定貿協為合作夥伴

全球殘疾者基金會（Global Disability Foundation, GEV）為土耳其首個受聯合國支持的基金會，300個會員機構遍布全球110個國家，創辦人Mr. Necdet Öztürk本身為長期輪椅人士，秉持希望為全球超過10億身障者提供更好的輔具設備的信念下，熟知臺灣醫材及輔具品質技術優良，此行特別專程自土耳其搭機來臺，指定外貿協會作為合作夥伴，協助此行洽談及參訪安排。

貿協特於今(3)日舉辦「全球殘疾者基金會合作洽談會」，外貿協會董事長黃志芳強調，外貿協會很榮幸能與基金會善盡社會責任，共同為全球身障者貢獻一份心力，持續貫徹「Taiwan Can Help」的人道關懷，更進一步提升臺灣醫材輔具產業在全球的能見度! 土耳其駐台代表Mr. Berdibek也蒞臨會場見證臺土合作更上一層樓。

洽談會由外貿協會洽邀緯創醫學、富伯生醫、國睦工業、錫欣、元健大和、雃博（4106）、智齡科技股、洞見未來科技與龍熒等9家國內一線指標企業與基金會洽談，展示最新研發的高科技輪椅、助聽器、助行器、氣墊床等輔具產品。

其中緯創醫學的AI外骨骼機器人利用動作感測器偵測患者動作，給予即時的助力促進下肢動作的恢復，富伯生醫的手部外骨骼復健輔具Mirror Hand，輔助原本無法做動作的患側同步做出動作，國睦工業電動輪椅品牌「Merits」以精細的照護和設計聞名，屢獲臺灣精品獎，讓GEV創辦人深受感動，很希望能與業者合作，將這麼棒的產品推薦給全球會員。

此外，全球助聽器市場長年為歐美壟斷，臺灣元健大和以及洞見未來科技為少數具有自有專利技術企業，元健大和屢獲國家創新發明研究獎，日本厚生省醫療機器認定書、歐盟 CE Medical 二級醫療器械等認證；洞見未來科技聽力品牌Otoadd透過AI人聲強化，在吵雜的環境輕鬆聽清人聲，獲得數位時代年度最具成長潛力新創獎，皆可為聽障人士帶來更多福音。

本次「全球殘疾者基金會合作洽談會」使臺灣輔具有機會再深入土耳其與歐盟市場，GEV團隊對於臺灣在殘疾者照護上所具有的同理心和精緻度也相當感動，並與外貿協會董事長黃志芳相約率台灣輔具與醫療器材企業盡快在伊斯坦堡相見。